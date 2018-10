Osnabrück. Als Fußballer war er Deutscher Meister, Europapokalsieger und Nationalspieler. Doch die Alkoholsucht beendete seine Karriere, führte zum tiefen Absturz. Im Interview berichtet Uli Borowka (56), dass es auch heute eine hohe Anzahl an suchtkranken Sportlern gibt und von seinem Leben als trockener Alkoholiker.

Herr Borowka, Sie waren Fußball-Profi und gleichzeitig Alkoholiker. Jetzt sind Sie trocken. Kommen Sie nach 18 Jahren Abstinenz eigentlich immer noch gelegentlich in Versuchung?



Ich habe wenig Saufdruck über die Jahre gehabt, weil ich verinnerlicht habe, dass es kein wenn und aber gibt, sondern nur schwarz und weiß. Natürlich gibt es immer Situationen, die nicht so passen, gerade bei Veranstaltungen. Aber wenn die mir alle auf den Senkel gehen oder auf Tischen und Stühlen tanzen, dann drehe ich mich nach einer Stunde um und sage: „Danke, das war’s.“

Klingt nicht nach einer einfachen Situation.

In Deutschland muss ich mich rechtfertigen, dass ich keinen Alkohol trinke. Und als trockener Alkoholiker wird man nach wie vor ausgegrenzt.

Alle haben es mitgetragen. Uli Borowka, engagiert sich nach eigener Alkoholkrankheit in der Suchtprävention von Sportlern

Die Trainer und Mitspieler müssen ja was mitbekommen haben. Haben Sie es toleriert, weil Sie Leistungsträger waren?



Es wussten alle, dass der Borowka ein Alkoholproblem hat – die Mitspieler, der Trainer, die Vereinsoberen. Sie haben es alle mitgetragen. Das war eine Co-Abhängigkeit.

Ich war zudem über die Jahre charakterlich ein schlechter Mensch geworden. Wenn ein Mitspieler wie Günter Herrmann mich auf mein Problem angesprochen hat, hab ich gesagt, er solle sich um seine eigenen Probleme kümmern. Und im nächsten Training habe ich ihn im Training so brutal zusammengetreten, dass er zwei, drei Tage nicht trainieren konnte. Nur weil er mich auf etwas angesprochen hatte, was ich aus eigener Sicht nicht hatte.

Und Ihr Problem hat sich immer weiter verstärkt.



Irgendwann war mir egal, was passierte. Der Alkohol war so stark, der hat alles kontrolliert. Ich habe meine Familie ruiniert, ich habe meine Kinder schlecht behandelt, wofür ich mich heute noch schäme. Ich war in meinem Körper gefangen und konnte nicht über meine Probleme reden. Aber stellen Sie sich vor, der härteste Spieler der Bundesliga, genannt „die Axt“, sagt auf einmal, er hat Gefühle und Probleme. Da wäre ich durchs Dorf getrieben worden.

Auch verbal galten Sie nicht als zimperlich. Olaf Thon hat berichtet, dass Sie ihn bei seinem Bundesliga-Debüt mit der Ankündigung empfangen hätten, ihm beide Beine zu brechen.

Das stimmt. Er ist als 17-Jähriger auf dem Böckelberg aufgelaufen, war richtig blass und ich habe ihm gesagt: „Junge, wenn Du über die Mittellinie kommst, brech' ich Dir beide Beine.“ Das war mein Ruf, dafür war ich bekannt, bei einigen Spielern hat das funktioniert. Aber ich habe in meiner ganzen Karriere nur eine einzige Rote Karte gesehen, und die war auch noch unberechtigt. Ich kann also gar nicht so unfair gewesen sein.

Ihre Nationalmannschaftskarriere war eher kurz. Dabei haben Sie bei der EM 1988 im eigenen Land alle Spiele bestritten.



Ich war auch Stammspieler und Vizekapitän der Mannschaft, die bei Olympia in Seoul Bronze geholt hat. Alles Weitere habe ich mir selbst verbaut. Nach der EM gab es Ärger, ich sollte der Schuldige an der 1:2-Halbfinal-Niederlage gegen die Niederlande gewesen sein. Ich sollte zurück in die Olympiaauswahl und ich war so verpeilt, dass ich dann zurückgetreten bin. Mit 26 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen.

Haben Sie das später bereut?

Nein. Ich habe mir die Knüppel alle selbst zwischen die Beine geworfen. Ich halte nichts davon, reumütig zurückzuschauen.

Wann wurde die Alkoholsucht bei Ihnen schlimmer?

Mit 23, 24 Jahren kamen die ersten Aussetzer. Da war aber alles noch im Rahmen gegenüber der brutalen Zeit in Bremen.

Was war das Schlimmste, woran Sie sich aus Ihrer Alkoholsucht erinnern?

Der Selbstmordversuch 1996. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Ich habe bis 2011 nicht darüber gesprochen, weil ich mich auch geschämt habe. Erst 2011, als wir das Buch geschrieben haben, ist das raus gekommen. Es war eine grausige Zeit.

Man kann schon einmal die Woche besoffen vom Stuhl fallen, solange man seine Leistung bringt. Uli Borowka, ehemaliger Fußballspieler und Trainer

Wie viel haben Sie da getrunken?



Eine Kiste Bier, eine Flasche Wodka und eine Flasche Whiskey am Tag. Dann bin ich noch zum Training oder habe gespielt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Da kann man schon einmal die Woche besoffen vom Stuhl fallen, solange man seine Leistung bringt.

Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass man bei diesem Alkoholkonsum noch Leistungssport betreiben kann.

16 Jahre Alkoholiker, zudem 14 Jahre von Medikamenten abhängig. Mein Körper hat hat alles verarbeitet, was ich in ihn reingeballert habe. Ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich organisch keine Probleme habe und noch lebe.

Gibt es heute noch viele Süchtige im Profisport?

Ja natürlich. Wir kümmern uns mit unserem Verein inzwischen ja auch um suchtkranke Sportler. Die internationale Spielervereinigung hat vor vier Jahren eine Untersuchung in Europa gemacht – ein Land hat nicht teilgenommen, weil wir in Deutschland ja keine Probleme haben. Herausgekommen ist, dass 19 Prozent der aktiven Sportler suchtkrank waren und 34 Prozent der ehemaligen Spieler. Psychisch belastet waren 20 Prozent der Aktiven und 40 Prozent der Ehemaligen.

Aber suchtkrank heißt in diesem Zusammenhang nicht nur Alkohol.

Nein, wir reden von Alkohol, Drogen, Medikamenten – und, was uns am meisten Probleme bereitet, die Spielsucht.

Würden Sie einem süchtigen oder psychisch kranken Profisportler zum Outing raten?

Nein. Weil wir in Deutschland nicht so weit sind, auch wenn wir immer so verständnisvoll tun. Aber wir können ja nicht einmal mit schwulen Fußballern umgehen. Wer suchtkrank ist und sich outet, wird ausgegrenzt und verliert seinen Vertrag.