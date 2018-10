München. Bei der 1:2-Niederlage der DFB-Elf gegen Frankreich saß Thomas Müller 88 Minuten lang auf der Bank – ein Fingerzeig.

Selten wurde eine Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft so gefeiert wie das 1:2 gegen Frankreich in der Nations League. Obwohl der Abstieg aus der Gruppe mit dem Weltmeister und den Niederlanden droht, machte der Auftritt der DFB-Elf Mut. Vor allem das neue System mit den jungen, schnellen Offensiven wie Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané überzeugte. Ein Weltmeister musste dafür auf die Bank: Thomas Müller. Es könnte nicht das letzte Mal gewesen sein, wie das Beispiel Lukas Podolski zeigte.

Denn Bundestrainer Joachim Löw, der gerne seiner "vertrauten Riege" um die Weltmeister Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos oder eben Müller den Rücken stärkt, muss selbst um seinen Job zittern. Der erhoffte Neuanfang lässt weiter auf sich warten, der gute Auftritt in Paris war ein Anfang. Der Anfang vom Ende von Thomas Müller?



"Thomas Müller hat sich vielleicht zuletzt nicht so gezeigt. Aber er ist ein Antreiber, der mit den jungen Spielern spricht. Von daher ist Thomas weiter absolut wichtig", sagte der Bundestrainer. Heißt: Müller ist für die Moral innerhalb der Mannschaft wichtig. Das war auch Podolski, der mit seiner sympathischen, offenen Art immer fester Bestandteil der Nationalmannschaft, aber eben nicht der Startelf war.

Podolski saß bei der Weltmeisterschaft 2014, als die DFB-Elf den Titel holte, bei fünf von sieben Spielen 90 Minuten lang auf der Bank. Lediglich in den Gruppenspielen gegen Portugal (acht Minuten) und den USA (45 Minuten) durfte der Kölner auf den Rasen. Immer wieder war aus dem Umfeld Löws zu hören, wie wichtig Podolski für die Nationalmannschaft gewesen sei.



"Er weiß um meine Wichtigkeit"

Böse Zungen sprachen bei Podolskis Rolle vom "Maskottchen"-Dasein. Sportlich war die Nominierung in 2014 bereits kaum mehr zu rechtfertigen. Auch Müller steckt beim FC Bayern München in der Krise, in der Nationalelf überzeugte er in den vergangenen Jahren nur selten. Sein letztes Pflichtspieltor datiert vom 26. März 2017 gegen Aserbaidschan. "Ich glaube, er weiß um meine Wichtigkeit", betont Müller im Gespräch mit der "Bild".

Mit dem neuen System setzt Löw auf schnelle Konter über die Außen. Mit Leroy Sané, Timo Werner, Serge Gnabry, Julian Brandt und Marco Reus hat der Bundestrainer das richtige Spielermaterial für die Neuausrichtung. Bei all seinen spielerischen Fähigkeiten fehlt Müller, der selbst auf den Außen spielt, schlichtweg die Geschwindigkeit. Die 88 Minuten auf der Bank könnten ein Fingerzeig für die Zukunft sein.