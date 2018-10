Frankfurt. Die Aufregung ist groß – was ist die Kanzlerinnendämmerung, wenn es um einen Fußball-Bundestrainer dunkel wird? Unser Kolumnist Udo Muras spürt das Ende einer Ära, aber er spendet Trost: Alles schon mal dagewesen, eine Art Naturgesetz des Fußballs.

Vor dem Spiel in Paris erhielt ich die Nachricht eines Freundes, dass unser gemeinsamer Wettanbieter für einen Sieg der Löw-Elf fast das Vierfache des Einsatzes anböte. Man hielt ein solches Ergebnis also schon fast für eine Sensation. Aus purem Trotz setzte ich spontan 25 Euro auf den entthronten Weltmeister.

Hier finden Sie alle Kolumnen von Udo Muras



Zocker wissen: Wettanbieter haben die sogenannte „Cash-out“-Funktion im Angebot. Das heißt: Sie zahlen schon während des Spiels aus, um ihren möglichen Verlust zu minimieren – oder den des Kunden. Als die Deutschen zur Pause führten, bot man mir das Doppelte. Ich nahm die 50 Euro mit.



Ein sicheres Indiz für das Ende einer Ära

Diese Anekdote ist bezeichnend für die Situation unserer Nationalmannschaft. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht gewinnen werden. Die Überzeugung, unschlagbar zu sein, die über Jahre gewachsen war, ist verloren gegangen. Und wenn dieses Gefühl um sich greift, dann ist das ein sicheres Indiz für das Ende einer Erfolgsära.

Die Sieger von Maracana haben fertig

Wir entnehmen es all den Umfragen, die Löws Ablösung fordern, den spöttischen Pressestimmen des Auslands und den respektlosen Aussagen all der Experten und Besserwisser von gestern. Das ist das Fußballgeschäft, damit müssen wir uns wohl abfinden. Wahr aber ist: Die Helden von Maracana, die 2009 fast alle Junioren-Europameister waren und dann zur unvollendeten Generation Schweinsteiger-Lahm-Podolski hinzustießen, haben fertig – auch wenn noch immer einige dabei sind. Wir brauchen sie noch, gerade als Halt für die von allen Seiten geforderten Jungen, aber besser werden sie nicht mehr.

Das schreibe ich ohne Wut und Verbitterung, es ist doch alles ganz normal und folgt einer Gesetzmäßigkeit, die offenbar keiner wahrhaben will. Im deutschen Fußball war es immer so, dass nach einem großen Erfolg ein weniger gutes und dann ein noch schlechteres Turnier kam, auch weil man die Sieger noch mit durchschleppte.

Anzeige Anzeige

Die letzten Helden von Bern stolperten 1962

Die Helden von Bern wurden 1958 mit dem 37-jährigen Fritz Walter noch Vierter, 1962 war mit dem 34-jährigen Kapitän Hans Schäfer schon im Viertelfinale Schluss. Die Weltmeister von 1990? 1992 standen sie im EM-Finale, das gegen Dänemark verloren und als Blamage abgeheftet wurde, 1994 kam das Aus im Viertelfinale.







Der Niedergang der großen Siebziger

Die Helden der Siebziger habe ich nicht vergessen, sie sind ein Sonderfall – und auch wieder nicht. 1972 wurden die Europameister in höchsten Tönen gefeiert, vom „Fußball 2000“ war die Rede. Zwei Jahre später im eigenen Land quälten sie sich durch die Vorrunde, der Name Sparwasser dürfte genügen, und in Holland verstehen sie bis heute nicht, warum sie das Endspiel verloren haben. 1974 war ein spielerischer Rückschritt auf hohem Niveau, und dem Volk war es egal, denn Weltmeister zählt mehr als Europameister.





Diesen Titel verloren sie dann 1976 im Finale, als Hoeneß den Ball in den Nachthimmel von Belgrad schoss, um mal eine originelle Bezeichnung zu verwenden. Dabei verlief die Krise der Nationalelf, die 1978 im WM-Desaster von Argentinien endete, parallel mit der der Bayern. Zufälle gibt’s…

Irgendwann erinnern wir uns an die große Ära von Löw

Damals wurde viel geschimpft und gespottet, heute schauen wir verklärt zurück auf das Geleistete in jener Epoche. So wird es uns in zwanzig Jahren gehen, wenn wir uns erinnern an die Zeiten unter Jogi Löw, der übrigens noch im Amt ist. Er hatte wenigstens eine Ära.