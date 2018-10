Hamburg. Die Topteams in den europäischen Topligen straucheln. Besonders in Deutschland, Spanien und England ist das Titelrennen spannend, wie schon lange nicht mehr.

21, 19, 14, 13, und 4 – das sind nicht die aktuellen Lottozahlen, sondern die Punkte-Abstände der jeweiligen Meister zum Zweitplatzierten in den fünf europäischen Fußball-Topligen aus der vergangenen Saison. In Sachen Titelkampf gab es bis auf Italien große Langeweile. Das könnte sich in dieser Saison endlich wieder ändern.

Bundesliga: Abo-Meister nur auf Rang sechs

Ein Grund für die spannenden Tabellenkonstellationen sind die Krisen der amtierenden (Abonnement)-Meister. In Deutschland ist der FC Bayern München in der Bundesliga seit drei Spielen ohne Sieg. Während des Oktoberfestes konnten die Münchner nur am ersten von drei Wiesn-Wochenenden gewinnen (2:0 auf Schalke). Danach folgten ein Heim-Remis gegen Augsburg, sowie die Niederlagen gegen Hertha BSC (0:2) und das desaströse 0:3 in der Allianz Arena gegen den Angstgegner Borussia Mönchengladbach. Die Schwächephase des Rekordmeisters nutzte die Konkurrenz ausnahmsweise und so zogen gleich fünf Mannschaften an den Bayern vorbei. Besonders Borussia Dortmund glänzte und setzte sich vor allem dank der Tore von Neuzugang Paco Alcacer an die Tabellenspitze. Hinter dem BVB lauern RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Hertha BSC mit drei Punkten Rückstand. Schon vier Zähler Rückstand hat das Team von Niko Kovac.

Video: Alcacers Dreierpack gegen Augsburg

Aber Achtung: In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern München nach dem siebten Bundesliga-Spieltag sogar fünf Punkte Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Der Ausgang ist bekannt: Die Bayern starteten eine Ungeschlagen-Serie und wurden am Ende unter Trainer Jupp Heynckes mit satten 21 Punkten Vorsprung zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister.



Die Vorschau auf den 8. Bundesliga-Spieltag



Auf der anderen Seite ist die Konkurrenz in dieser Saison auch stärker und erstarrt, vor allem bei den Auftritten in der Allianz Arena, nicht mehr in Ehrfurcht vor den Bayern. Zuletzt erspielten – nicht erkämpften – sich Augsburg (1:1) und Borussia Mönchengladbach (3:0) Punkte in München. Außerdem scheint Tabellenführer Dortmund schneller als erwartet zu einer echten Einheit unter dem neuen Trainer Lucien Favre zu verschmelzen. Die Neuzugänge Axel Witsel und vor allem Stürmer Paco Alcacer sind voll eingeschlagen.

Premier League: Top-Trio gleichauf

"Nur" 19 Zähler Vorsprung hatte in der englischen Premier League Meister Manchester City in der vergangenen Saison. Das Team von Trainer Pep Guardiola dominierte die Liga nach Belieben und sammelte am Ende satte 100 Punkte (in 38 Spielen). Aktuell stehen die "Citizens" zwar wieder an der Tabellenspitze, dieses Mal aber punktgleich mit zwei weiteren Teams. Neben City weisen auch der FC Chelsea und der FC Liverpool nach acht Spieltagen 20 Punkte auf.

Tabellenstand in der Premier League:

Auf den Plätzen vier und fünf lauern Tottenham und der FC Arsenal mit zwei Zählern Rückstand. Ganz so einfach scheint es also für Guardiola und Co. in diesem Jahr nicht zu werden, den Titel zu verteidigen. Besonders die von Jürgen Klopp trainierten "Reds" aus Liverpool konzentrieren sich in diesem Jahr offenbar noch mehr auf die Liga. Liverpool scheiterte in der vergangenen Saison erst im Endspiel der Champions League an Real Madrid und ließ es in der Premier League etwas schleifen.



Einschätzung der Redaktion nach der Bayern-PK



Primera Division: Real Madrid und Barcelona schwächeln

Apropos Real Madrid. Der aktuelle Champions-League-Sieger befindet sich in einer handfesten Krise. Der neue Coach Julien Lopetegui steht vor dem nächsten Spiel zuhause gegen UD Levante schon mächtig unter Druck und muss um seinen Job bangen. Angeblich steht der Italiener Antonio Conte schon in den Startlöchern. Die Madrilenen warten wettbewerbsübergreifend seit vier Partien auf einen Sieg und rangieren in der Liga nur auf Rang vier. Vor der Länderspielpause gab es eine blamable 0:1-Niederlage bei Aufsteiger Deportivo Alaves. Der Weggang von Cristiano Ronaldo konnte anscheinend nicht kompensiert werden, das zeigt vor allem die Torausbeute der "Königlichen". Seit 409 Minuten hat Real keinen Treffer mehr erzielt. Der Rückstand zum Tabellenführer FC Sevilla ist aber noch nicht dramatisch. Nur zwei Punkte trennen beide Teams.

Real Madrid patzt bei Aufsteiger Alaves

Dazwischen liegen auf Platz zwei der FC Barcelona und Stadtrivale Atletico Madrid auf Rang drei. Am Samstagabend trifft der FC Barcelona (im Vorjahr mit 14 Punkten Vorsprung Meister) im Spitzenspiel auf den überraschenden Spitzenreiter FC Sevilla. Auch bei den Katalanen ist in der Liga Flaute angesagt. Der spanische Meister blieb bereits in der dritten Partie in Serie sieglos. Superstar Lionel Messi versuchte jedoch zu beschwichtigen. "Wir müssen viele Dinge verbessern, aber die Saison ist noch lang", sagte der fünfmalige Weltfußballer.

Spanische Kommentatoren übten am vergangenen Spieltag Kritik an den schwächelnden Starensembles. "Von Fehltritt zu Fehltritt", titelte die Sportzeitung "Marca". "Vorbei sind die Zeiten der eisernen Vorherrschaft der Blancos (Real) und Blaugranas (Barcelona)", schrieb das Blatt und erinnerte an frühere Spielzeiten, "in denen ein Unentschieden oder eine Niederlage der Madrilenen und Katalanen einem Wunder gleichkam".

Juventus und PSG allein auf weiter Flur

Das Kontrastprogramm zum spannenden Meisterschaftskampf in Deutschland, England und Spanien bieten Juventus Turin in Italien und Paris St. Germain in Frankreich. Die Turiner mit Superstar Cristiano Ronaldo und den beiden Deutschen Sami Khedira und Emre Can führen die Serie A bereits mit sechs Punkten und acht Siegen aus acht Spielen an. In der vergangenen Saison musste die "Alte Dame" lange um den Titel zittern und holte erst auf der Zielgeraden den Titel vor dem SSC Neapel.

Noch deutlicher hat sich bereits das Starensemble aus Paris von der Konkurrenz abgesetzt. Das von Thomas Tuchel trainierte Team hat in der Ligue 1 schon acht Zähler Vorsprung auf die "Verfolger". Bereits nach nur acht (Italien) bzw. neun Spieltagen (Frankreich) droht die große Langeweile in Sachen Titelkampf.