U21-EM-Quali live im TV und Live-Stream: Deutschland - Irland live

Auf Eurosport läuft am Dienstag ab 13.45 und 20.30 Uhr Snooker live im TV und Stream. Dann sind die Spiele am zweiten Tag der English Open live zu sehen. Am Nachmittag zeigt Eurosport dann die U21-EM-Qualifikation live im Free-TV. Ab 17.45 Uhr ist die Begegnung von Deutschland gegen Irland live im TV und Livestream zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport kann der kostenlose Stream abgerufen werden.

Sport1 überträgt am Dienstag die Champions Hockey League im Eishockey live. Ab 18.25 Uhr ist zunächst das Spiel der Malmö Redhawks gegen EHC Red Bull München live zu sehen und ab 21 Uhr läuft die Partie der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg gegen Rouen Dragons live. Auf der Internetseite von Sport1 kann Eishockey live im Stream mitverfolgt werden.

So sehen Sie die Nations League mit Frankreich gegen Deutschland live im TV und Livestream.



Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag das nächste Pflichtspiel in der Nations League. Die ARD überträgt ab 20.15 Uhr das Länderspiel von Frankreich gegen Deutschland live im TV und Live-Stream in der ARD-Mediathek. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

