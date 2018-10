Was passiert wenn: Die Lage für Deutschland in der Nations League

Nach dem 0:3 in den Niederlanden steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League unter Druck. Beim nächsten schweren Auswärtsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in Paris gegen Frankreich muss gewonnen werden, damit der Gruppensieg und damit die Finalteilnahme im Juni 2019 noch möglich ist. Gelingt das nicht, muss auf jeden Fall Oranje am 19. November in Gelsenkirchen bezwungen werden, um den Abstieg zu verhindern.

Die Ausgangslage für das Frankreich-Spiel: