Amsterdam. Die deutliche 0:3-Pleite der DFB-Elf bei den Niederlanden sorgt für schlechte Stimmung bei den Spielern. Besonders Mats Hummels fand deutliche Worte. Nun entschuldigt sich der 29-Jährige für seine Medienschelte.

"Kritisiert ruhig liebe Journalisten, aber zitiert wenigstens richtig. So hat das mit Seriösität nichts zu tun", hatte Nationalspieler Mats Hummels kurz nach dem 0:3 der DFB-Elf bei den Niederlanden in seinem Twitter-Account gepostet. Adressiert war die Botschaft beziehungsweise der Vorwurf an das ZDF und SkySport. Der öffentlich-rechtliche Sender reagierte mit Verwunderung und antwortete postwendend: "Lieber @matshummels, wir sind immer offen für Kritik, aber wenn du dich auf die Grafik beziehst, dann wissen wir nicht, was daran falsch zitiert sein soll." Offensichtlich lag eine Verwechslung vor, denn nun entschuldigte sich der Nationalspieler für seine Aussage.

"Da es mir sehr wichtig ist korrekt beurteilt und zitiert zu werden möchte ich mich beim @ZDFsport dafür entschuldigen ihnen zu Unrecht vorgeworfen zu haben das verfälschte Zitat („nichts vorwerfen“ ) verbreitet zu haben, das ich auf verschiedenen anderen Seiten lesen musste", schrieb Hummels am Montagmittag nun auf Twitter. Für seine Entschuldigung erhält der Profi des FC Bayern München viel Zustimmung

Am Dienstagabend trifft Hummels mit der Nationalmannschaft auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Bei einer Niederlage steigt die DFB-Elf in der Nations League ab.