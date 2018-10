Amsterdam. Die deutliche 0:3-Pleite der DFB-Elf bei den Niederlanden sorgt für schlechte Stimmung bei den Spielern. Besonders Mats Hummels fand deutliche Worte und zeigt sich mit der Kritik nicht einverstanden.

"Kritisiert ruhig liebe Journalisten, aber zitiert wenigstens richtig. So hat das mit Seriösität nichts zu tun", postete Nationalspieler Mats Hummels kurz nach dem 0:3 der DFB-Elf bei den Niederlanden in seinem Twitter-Account. Adressiert ist die Botschaft beziehungsweise der Vorwurf an das ZDF und SkySport. Der öffentlich-rechtliche Sender reagierte mit Verwunderung.

Das ZDF postete postwendend den Originalausschnitt ihres Interviews mit Hummels und eine Grafik mit einem entsprechenden Zitat des Nationalspielers. "Wir haben ein Spiel gemacht, bei dem wir mindestens zwei, drei, vier Tore schießen müssen und am Ende werden wir eben zwei Mal ausgekontert", zeigt die Grafik mit dem Hinweis des Senders: "Lieber @matshummels, wir sind immer offen für Kritik, aber wenn du dich auf die Grafik beziehst, dann wissen wir nicht, was daran falsch zitiert sein soll."

Tatsächlich lässt Hummels seine Follower sowie das ZDF selbst im Unklaren, was genau er mit seinem Vorwurf meint. So oder so: Der Nationalspieler zeigte sich im Anschluss an die 0:3-Pleite allgemein mehr als bedient.