Osnabrück. Sie stemmt schwere Gewichtet, sprintet oder schwimmt: Sonja Zschaler ist erfolgreiche Crossfitterin. Beim Training greift sie heute nicht mehr zu Degen, Säbel oder Florett sondern eher zur Stange mit hohen Gewichten.

Schwere Gewichte liegen im Regal neben der große Fläche, die mit den schwarzen Matten ausgelegt ist. Es ist ruhig am frühen Nachmittag, helles Sonnenlicht fällt durch die Fenster. Dort in der Box des Warehouse Gyms in Gaste steht Sonja Zschaler.

Zierlich wirkt sie nur im ersten Moment. Dann fällt ihre trainierte, muskulöse Statur auf – ohne Muskelberge. Die Langhantelstange neben ihr wiegt 54 Kilogramm – als Aufwärmgewicht zum Reißen. "Man steigert sich halt", sagt die 28-Jährige. Viel mehr wiegt die Osnabrückerin selbst nicht.

Vor fünf Jahren hat sie ihre Leidenschaft für die Sportart Crossfit entdeckt und bestreitet sogar Wettkämpfe in der Fitnessmethode, die als härtestes Training der Welt bezeichnet wird. "Man weiß nie, was kommt", berichtet sie über die Wettkämpfe, bei denen die Teilnehmer vorher nicht wissen, in welchen Disziplinen sie antreten müssen.

Eigentlich hatte Zschaler mit Crossfit als Ausgleich zum Fechten angefangen. Dazu war sie über den Osnabrücker Ferienpass gekommen, betrieb das Fechten 18 Jahre lang als Leistungssport: "Fechten war super, ich habe es geliebt." Dann war die Leidenschaft für Crossfit stärker. "Hier werde ich noch mehr gefordert", sagt die 28-Jährige.



Denn hier begegnet sie Elementen aus der Leichtathletik, dem Turnen oder Gewichtheben, aber auch Ausdauersportarten wie Schwimmen oder Laufen. "Du musst alles können", sagt sie über die Faszination an Crossfit, das durch die hochintensiven Übungen besticht.



Nummer zehn in Deutschland

Regelmäßig fährt sie zu internationalen Wettkämpfen, zuletzt den Aphrodite Games auf Zypern oder dem Austrian Championsday in Salzburg. Auf einer Statistikseite für Crossfitsportler wird sie auf Rang zehn in Deutschland geführt.

Die Platzierung während eines Wettkampfs nimmt sie kaum wahr. Es sei schwer sich mit anderen zu vergleichen. "Letztendlich orientiere ich mich gar nicht daran", sagt die Osnabrückerin. Vielmehr gehe es darum, dann alles zu geben, über die eigenen Grenzen zu gehen. Da kann es auch mal passieren, dass die Haut an den Händen reißt. Um einen besseren Halt zu haben, verzichtet die 28-Jährige auch mal auf Tapes oder Grips.

Zschaler bezeichnet sich eher als schwachen Crossfitter – zumindest von den Kraftwerten her. Dabei macht sie Kniebeugen mit zusätzlichen 120 Kilogramm oder Kreuzheben mit 140 Kilogramm. Ihre Stärken liegen eher in der Ausdauer und klassischen Crossfit-Workouts, wozu Rudern mit einer Hantelstange gehört. "Tendenziell weniger Gewicht und lange Workouts", beschreibt sie ihr Training, das sich an das Kraftausdauertraining anlehnt.

Die Kosten für die Wettkämpfe muss sie selbst tragen. Denn sie trainiert weder in einem Verein noch hat sie einen Sponsor. Ebenso fehlt ihr ein Trainingspartner auf Augenhöhe. In anderen Städten sei das kein Problem, erzählt sie. Ihren Trainer hat sie in Kassel gefunden. Osnabrück will sie aber nur ungern verlassen.



Sport spielt eine große Rolle in Zschalers Leben. Wenn sie nicht für sich selbst Sport macht, motiviert sie andere in Fitnesskursen oder als Trainerin. "Ich glaube, dass es für jeden eine perfekte Sportart gibt. Man muss sie halt finden", sagt die 28-Jährige. Anfänger sollten sich ruhig trauen viel nachzufragen, ermutigt sie.

So hat sie selbst ihre Mutter inzwischen für den Crossfit-Sport begeistert, die sich lange nicht zum Sport getraut hatte. Inzwischen könne diese Kniebeugen mit einem zusätzlichen Gewicht von 35 Kilogramm machen, erzählt Zschaler stolz. "Leistungssport ist gar nicht das, was jeder machen soll", fügt sie hinzu.

Dazu brauche es eine gewisse Verrücktheit. In ihrem Fall kommt noch viel Disziplin hinzu. Denn sie trainiert bis zu zwei Mal am Tag. "So fünf Stunden am Tag sind das schon", gibt sie zu. Das erfordert viel Planung.



Aber auch sie braucht mal einen Ruhetag und gönnt sich Ausnahmen. "Man darf das Leben nicht vergessen", betont die Osnabrückerin. Mehr als 4000 Kalorien brauche ihr Körper pro Tag. Bei 80 Prozent achte sie sehr auf eine ausgewogene Ernährung mit genügend Kohlenhydraten, Eiweiß und auch Fett. Der Rest bleibt offen. "Die 20 Prozent sind für mich Leben", sagt die Crossfit-Sportlerin.