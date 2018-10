Hamburg. TV-Planer: Sport1 zeigt Handball mit dem Bundesligaspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel live im TV und Stream. Im ZDF ist das Länderspiel der Niederlande gegen Deutschland live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 13. Oktober 2018.

Was läuft heute am Samstag, 13. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel live: Handball live im TV und Live-Stream

Auf Eurosport wird am Samstag Radsport live im Free-TV übertragen. Zunächst ist ab 11 Uhr die fünfte Etappe bei der Türkei-Rundfahrt live im TV und Livestream zu sehen. Zudem wird ab 14.30 Uhr die Lombardei-Rundfahrt live übertragen. Am Abend zeigt Eurosport ab 18.30 Uhr zudem die Supberbike-WM live im TV und Stream. Der kostenlose Livestream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Auf Sport1 läuft am Samstag derweil ab 12.55 Uhr Frauenfußball live im Fernsehen. Dann wird das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und Stream übertrage. Ab 17.55 Uhr ist dann American Football mit dem German Bowl live im TV und Live-Stream auf Sport1 zu sehen. Im German Bowl 2018 trifft Samsung Frankfurt Universe auf die Schwäbisch Hall Unicorns. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream.

So sehen Sie die Nations League mit Niederlande gegen Deutschland live im TV und Live-Stream.



In der ARD läuft am Samstagabend Handball live. Ab 18 Uhr kann die Bundesligapartie der Rhein-Neckar Löwen gegen THW Kiel live im TV und Livestream in der ARD-Mediathek mitverfolgt werden. Das ZDF überträgt derweil ab 20.15 Uhr die Nations League mit dem Länderspiel der Niederlande gegen Deutschland live im TV und Live-Stream. Ab 0 Uhr kann im ZDF zudem die Ironman-WM im Triathlon live mitverfolgt werden. In der ZDF-Mediathek gibt es das TV-Programm als Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 13. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: