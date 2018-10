Hamburg. Der FC Bayern steht vor dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg unter Druck, in Stuttgart blickt man gespannt auf das Duell mit dem Tabellenführer. Unsere Vorschau auf den 8. Bundesliga-Spieltag.

Die Top-Partie des Spieltags





VfL Wolfsburg – Bayern München (Sa., 15.30 Uhr)

An die letzten drei Auswärtsfahrten nach Wolfsburg haben die Bayern durchweg gute Erinnerungen. Dreimal gewannen die Bayern in der VW-Arena. 2017 wurden die Münchner nach einem ungefährdeten 6:0 in Wolfsburg am 31. Spieltag deutscher Meister. Und auch ein Jahr später gewann der Rekordmeister in Niedersachsen, allerdings erst knapp in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Robert Lewandowski mit 2:1.

Wie es mit Bayern-Trainer Niko Kovac bei einer Niederlage weitergehen könnte, darüber haben wir in unserem Bundesliga-Schnack gesprochen:



Spieler im Fokus: Robert Lewandowski. Der Pole, der zuletzt sein 100. Länderspiel für sein Heimatland absolvierte, freut sich wahrscheinlich auf den VfL Wolfsburg. Erinnerungen werden wach an seinen legendären Fünferpack in neun Minuten gegen den VfL im September 2015. Seit dem vierten Spieltag ist Lewandowski in der Bundesliga schon ohne Tor. Bislang traf er "nur" dreimal (zweimal per Strafstoß). Tipp der Redaktion: 1:2

Wir müssen versuchen, frei im Kopf zu sein und miteinander Spaß zu haben. Arjen Robben über die Bayern-Krise im "Kicker"

Im Video: Lewandowskis unglaublicher Fünferpack gegen Wolfsburg







Anzeige Anzeige

Quizfrage des Spieltags:

Das Freitagabendspiel



Eintracht Frankfurt – Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr)

Mit einem Sieg könnte die Eintracht in der Tabelle vorübergehend mit dem FC Bayern gleichziehen. Die Heimbilanz der Hessen ist mit je einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage bislang ausgeglichen – dennoch ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter Favorit: Die Fortuna befindet sich nach gutem Start in der Krise und gewann nur eines der vergangenen fünf Spiele. Auch die Offensivschwäche der Rheinländer macht wenig Hoffnung: Bislang erzielte die Funkel-Truppe erst fünf Tore.

Es war mit die schönste Zeit, die ich je als Trainer erlebt habe Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel über seine Zeit als Eintracht-Coach zwischen 2004 und 2009

Spieler im Fokus: Sebastien Haller. Der Eintracht-Stürmer weist in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz auf: Drei Saisontore und fünf Assists stehen bereits in der Statistik. Nachdem er gegen Hoffenheim zuletzt eine Pause erhielt und zudem die Länderspielpause dazu kam, darf man gespannt sein, ob der Franzose seine gute Form konservieren konnte. Tipp der Redaktion: 2:0

Die Spiele am Samstagnachmittag (15.30 Uhr)

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Startet der Tabellenletzte VfB Stuttgart jetzt endlich durch? Die Voraussetzungen mit neuem Trainer Markus Weinzierl und einer zeitlich günstig gelegenen Länderspielpause stünden dafür eigentlich nicht schlecht – hieße der Gegner nur nicht Borussia Dortmund. Der Tabellenführer reist ungeschlagen und mit mächtigem Selbstbewusstsein ins Schwabenländle. Aber Achtung: In der vergangenen Saison hieß der Tabellenführer nach dem 7. Spieltag mit 19 von 21 möglichen Punkten ebenfalls Borussia Dortmund. Dann kam eine Länderspielpause – und der BVB blieb in den darauf folgenden acht Spielen sieglos.

Warum der VfB mit seinem neuen Trainer gute Chancen auf eine Überraschung hat, darüber haben wir in unserem Bundesliga-Schnack gesprochen:

Spieler im Fokus: Paco Alcacer – wer sonst? Der Neuzugang des BVB knipst derzeit alles in Grund und Boden, erzielte bei 81 Einsatzminuten (drei absolvierte Spiele) sechs Tore. Auch für die spanische Nationalmannschaft traf der Angreifer zuletzt: Im Nations-League-Spiel gegen England erzielte der 25-Jährige mit der ersten Ballberührung nach seiner Einwechslung ein Tor. Tipp der Redaktion: 2:2

Wussten Sie schon, dass...

Tabellenführer Borussia Dortmund mit beinahe jedem vierten Torschuss einen Treffer erzielt? Der BVB gab im bisherigen Saisonverlauf 90 Schüsse auf das gegnerische Tor ab und erzielte dabei 23 Treffer – macht eine Quote von 3,91. Schlusslicht dieser Liste ist der FSV Mainz, dem bei 95 Torabschlüssen erst vier Treffer gelangen. Die Rheinhessen benötigen also im Schnitt 23,75 Abschlüsse, um einen Treffer zu erzielen.

Bayer 04 Leverkusen – Hannover 96

Zehn Heimspiele – zehn Siege: Wenn Bayer zuletzt die Gäste aus Niedersachsen in der BayArena begrüßte, gab es für die Gastmannschaft nichts zu holen. Acht Mal gewann Leverkusen dabei sogar zu Null. An den letzten Sieg am 34. Spieltag der vergangenen Saison erinnert man sich unterm Bayerkreuz dennoch nicht gerne: Um die Qualifikation für die Champions-League zu schaffen, wäre ein Sieg mit fünf Toren Unterschied nötig gewesen. Danach sah es bis zur 60. Minute durchaus aus – Bayer führte mit 3:0, es fehlten nur noch zwei Tore. Doch dann schwanden die Kräfte und die Niedersachsen trafen noch zwei Mal – für Bayer blieb Platz 5, und der Einzug in die Europa League.

Ergebnisse lassen sich nicht planen, aber Leistungen. Hannovers Sportchef Horst Heldt

Spieler im Fokus: Julian Brandt. Bei den beiden Nations-League-Spielen in den Niederlanden und Frankreich verbuchte der Offensivspieler lediglich in Amsterdam 22 Einsatzminuten. Der 22-Jährige sollte also frisch und ausgeruht sein, um seine Bilanz gegen die 96er fortzusetzen: In der vergangenen Saison traf er gegen die Hannoveraner sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde. Tipp der Redaktion: 1:0

FC Augsburg – RB Leipzig

Man mag es kaum glauben, doch das Duell zwischen dem FCA und den Bullen ist ein Treffen der Superlative: Beide Teams gaben im bisherigen Saisonverlauf über 80 Torschüsse innerhalb des gegnerischen Strafraums ab – Topwerte in der Bundesliga. Die Ausbeute ist entsprechend: Leipzig traf bereits 16 Mal, Augsburg erzielte 14 Tore. Außerdem ist Tempofußball zu erwarten: Bei den Schwaben wurden bislang 246 Sprints gezählt, bei den Sachsen 237 – auch das sind Topwerte in der Liga.

Wir haben schon in München und in Dortmund gespielt. Aber Leipzig wird das bisher schwierigste Spiel, Leipzig ist aktuell die beste Bundesligamannschaft FCA-Trainer Manuel Baum

Spieler im Fokus: Alfred Finnbogason. Der Isländer musste zu Saisonbeginn wegen Patellasehnenproblemen pausieren und bestritt daher erst zwei Bundesligaspiele für die Augsburger. Bilanz: vier Tore. Seine gute Form ist dem Stürmer auch in der Länderspielpause nicht abhanden gekommen: Im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz (1:2) traf Finnbogason ebenfalls. Tipp der Redaktion: 2:3

1. FC Nürnberg – TSG Hoffenheim



Auf dem Papier sind die Gäste aus dem Kraichgau klarer Favorit. Aber warum eigentlich? In der Tabelle trennt den Aufsteiger und den Champions-League-Teilnehmer nur ein Punkt, außerdem ist der "Glubb" zu Hause noch ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Die Hoffenheimer dagegen verloren zuletzt drei Pflichtspiele in Folge – das hatte es unter Trainer Julian Nagelsmann zuvor noch nie gegeben.

"Die zwei hohen Niederlagen gegen Dortmund und Leipzig schlagen natürlich etwas aufs Gemüt. Aber in fünf von sieben Spielen haben wir gut gespielt." (Club-Trainer Michael Köllner über die 0:7- und 0:6-Pleiten, die der 1. FCN zuletzt auswärts kassierte)

Spieler im Fokus: Reiss Nelson. Der Engländer erzielte in drei Bundesliga-Spielen zwei Tore – und das bei nur drei abgegebenen Schüssen. Eine beeindruckende Effizienz, die der 18-Jährige bislang an den Tag legt. Seine beiden Treffer erzielte die Leihgabe des FC Arsenal als Einwechselspieler. Tipp der Redaktion: 1:2

Das Samstagabendspiel (18.30 Uhr):

FC Schalke 04 – Werder Bremen

Nach missglücktem Saisonstart sucht Schalke den Anschluss nach oben – und hat tatsächlich nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz acht. Überraschungsmannschaft Werder ist allerdings schon um acht Punkte enteilt und will mit Ballbesitzfußball auch die Veltins-Arena erobern. Dem gegenüber steht die Taktik von Schalke-Trainer Domenico Tedesco, der gerne dem Gegner die Initiative überlässt. Bislang kommt Schalke in dieser Saison auf 47 Prozent Ballbesitz, Werder auf 54 Prozent. Welches System setzt sich durch?

Wir sind größer geworden dadurch. Schalke-Kapitän Ralf Fährmann über den Schalker Fehlstart mit fünf Niederlagen aus den ersten fünf Spielen

Spieler im Fokus: Claudio Pizarro. Seit vergangenem Spieltag gehört der Peruaner zu neun Profis in der Bundesliga-Historie, die mit 40 Jahren noch in der Eliteklasse im Einsatz waren. Zwar ist der Stürmer noch torlos in dieser Spielzeit, kann jedoch bereits zwei Torvorlagen aufweisen. Vermutlich kommt "Pizza" auf Schalke erneut als Joker zum Einsatz – vielleicht folgt ja die nächste Torbeteiligung ... Tipp der Redaktion: 2:1

Die Sonntagsspiele:



Hertha BSC – SC Freiburg (15.30 Uhr)

Beim Duell in Berlin treffen mit Pal Dardai (7. Februar 2015) und Christian Streich (21. Januar 2012) die beiden dienstältesten Trainer der Bundesliga aufeinander. Die Bilanz der beiden Coaches bei ihren Vereinen ist beinahe identisch: Dardai kommt auf einen Punkteschnitt von 1,43 pro Partie, Streich auf 1,42. Die Berliner sind eines von vier Teams mit derzeit 14 Punkten und würden mit einem Heimsieg in der Spitzengruppe der Bundesliga verbleiben – und damit auch vor dem FC Bayern. Das gab es zum selben Zeitpunkt der Saison zuletzt vor zehn Jahren.

Ich freue mich natürlich sehr, meine alten Kollegen wiederzusehen. Unter Streich wurde ich Bundesligaspieler. Ich habe ihm enorm viel zu verdanken, habe heute noch einen super Kontakt zu ihm. Hertha-Profi und Ex-Freiburger Vladimir Darida

Spieler im Fokus: Vedad Ibisevic. Heimspiel-Zeit ist Ibisevic-Zeit bei der Hertha: Der Bosnier hat in den vergangenen fünf Heimspielen der Berliner (saisonübergreifend) immer getroffen – sechs Treffer stehen für ihn zu Buche. Tipp der Redaktion: 1:0

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr)

Die Gladbacher starten mit dem Rückenwind eines 3:0-Sieges beim FC Bayern in die Partie – ob allerdings die Länderspielpause hilfreich war, um die gute Form zu konservieren? Eine Statistik lässt die Gladbach-Fans bangen: Von den letzten zwölf Mannschaften, die den FC Bayern besiegen konnten, gewann nur eine (RB Leipzig 2017/18) auch das folgende Spiel. Die Gäste aus Mainz reisen mit minimalistischen Werten an: Nach sieben Spieltagen hat der FSV Mainz ein Torverhältnis von 4:4. Kein Team erzielte weniger Treffer, aber kein Team kassierte auch weniger Gegentore.

Der Sieg in München war etwas Besonderes. Aber wir sind keine Bayern-Jäger. Gladbach-Kapitän Lars Stindl

Spieler im Fokus: Jonas Hofmann. Der Gladbacher ist die Laufmaschine der Bundesliga: In bislang sechs Bundesliga-Einsätzen lief der frühere Dortmunder schon 78,32 Kilometer – macht im Schnitt eine Laufleistung von 13,05 Kilometern im Spiel. Damit läuft der Mittelfeldmotor mit Abstand am meisten in der Bundesliga. Der Zweitplatzierte Davy Klaassen (Werder) kommt auf 12,37 Kilometer pro Spiel. Tipp der Redaktion: 2:0