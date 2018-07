Hamburg. In der neuen Saison wird Claudio Pizarro der älteste Spieler der Bundesliga sein und rückt auch im ewigen Ranking vor.

Am 3. Oktober wird Claudio Pizarro 40 Jahre alt. Der in seine alte Heimat Bremen zurückgekehrte Peruaner will seine Karriere bei den Grün-Weißen beenden. Sollte er am Ende der Saison noch zum Einsatz kommen, könnte er in der ewigen Bundesliga-Rangliste der ältesten Spieler noch in die Top-Ten vorrücken. Derzeit steht der "ewige" Claudio noch auf Rang elf. Möchte Pizarro auch diese Statistik anführen, müsste er noch bis ins Jahr 2022 spielen.

Hier die Top-Ten der ältesten Bundesliga-Spieler aller Zeiten: