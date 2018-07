Houston/Quakenbrück. Isaiah Hartenstein hat das nächste Ziel seiner Karriere erreicht. Der Basketballer aus Quakenbrück im Landkreis Osnabrück hat einen Vertrag in der NBA bei den Houston Rockets unterschrieben. Der 20-Jährige ist damit der 15. Deutsche, der in der besten Liga der Welt spielen wird.

Mindestgehalt von rund 850.000 Dollar

„Es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Darauf habe ich hingearbeitet, seit ich laufen kann“, sagte Hartenstein. Nach der bisher wichtigsten Unterschrift seines Lebens ging es für den 20-Jährigen mit „einem guten Gefühl, es endlich geschafft zu haben“, nach Hause. Mit dem NBA-Vertrag bei den Rockets in der Tasche wird er die kommenden Tage in Quakenbrück bei seinen Eltern Teresa und Florian verbringen. Ganz untätig sein wird Isaiah dabei nicht. Die Artland Dragons, trainiert von seinem Vater, starten in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die Saison in der ProA und werden in den ersten Einheiten teilweise hochklassige Unterstützung bekommen.

Für den mittlerweile 2,16 m großen und 115 kg schweren Hartenstein ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Rund um die Artland Arena in Quakenbrück hat er das Basketballspielen gelernt. Über den litauischen Spitzenclub Zalgiris Kaunas ging es im vergangenen Jahr in die USA. An 43. Stelle des Drafts war er von den Rockets gezogen worden und hatte dann für deren Farmteam Rio Grande Valley Vipers in der G-League gespielt.









„Es war ein gewisses Risiko, denn in Europa hätte ich viel mehr Geld verdienen können. Die Entscheidung war aber auf jeden Fall die richtige“, betont Hartenstein. Das gilt auch in finanzieller Hinsicht. Nach unseren Informationen hat er in Houston einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Das erste Jahr ist dabei voll garantiert, das zweite teilweise. Das Mindestgehalt in der NBA liegt in der kommenden Spielzeit bei rund 850.000 US-Dollar (rund 730.000 Euro).

Sieben Deutsche in der NBA

Hartenstein setzt mit der Unterschrift in Houston einen aus deutscher Sicht sehr erfreulichen Trend fort. Mit dem 20-Jährigen steht für die kommende Saison bereits der siebte Spieler aus Deutschland in der NBA unter Vertrag: Dirk Nowitzki und Maxi Kleber bei den Dallas Mavericks, Dennis Schröder bei den Oklahoma City Thunder, Daniel Theis bei den Boston Celtics sowie die beiden Youngster Moritz Wagner und Isaac Bonga bei den Los Angeles Lakers. Hinzu kommt noch Paul Zipser, der nach zwei Jahren bei den Chicago Bulls zwar dort keine Zukunft mehr hat, aber noch auf der Suche nach einem neuen Team ist.





Die NBA ist also längst nicht mehr nur in Sachen Vermarktung auf Globalisierungskurs. Immer mehr Spieler aus dem Ausland kommen in die beste Liga der Welt – insbesondere auch aus Deutschland. Die Bemühungen des Deutschen Basketball-Bundes in den vergangenen Jahren tragen Früchte.

Vertragsabschluss wird in der Halle gefeiert

Davon profitiert auch Hartenstein, der für die kommende Zeit schon klare Pläne hat. „Das Trainingscamp der Rockets beginnt zwar erst Mitte September, aber ich werde schon früher mit der Vorbereitung beginnen.“ Welche Rolle er dann im hochambitionierten Team aus Texas um die beiden Superstars James Harden und Chris Paul spielen wird, steht noch nicht fest. Denkbar ist, dass er hinter den beiden etablierten Clint Capela (hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben) und dem brasilianischen Routinier Nené auf der Centerposition in die Rotation rückt.

Bis dahin stehen aber noch eben ein paar Tage Heimaturlaub auf dem Programm. Die Frage, ob der Vertragsabschluss gefeiert wird, beantwortet Hartenstein dabei auf seine Weise: „Ja, in der Halle!“ Das nächste Ziel seiner Karriere soll ja schließlich nicht das letzte sein.