Leipzig. RB Leipzig ist mit einem souveränen Sieg gegen den schwedischen Club BK Häcken in die Europa-League-Qualifikation gestartet.

Bundesligist RB Leipzig ist am Donnerstag mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg über den schwedischen Außeneiter BK Häcken in die Qualifikation zur Europa League gestartet. Der Portugiese Bruma (35.) und der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha (38.) stellten innerhalb von drei Minuten die Weichen auf Sieg. Kevin Kampl (50.) und Jean-Kevin Augustin (84.) sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für eine gute Ausgangsposition für die Mannschaft von Ralf Rangnick, der nach dem Abschied von Ralph Hasenhüttl das Team für ein Jahr in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor führt.

Stefan Ilsanker sah vom kleinlich agierenden Schiedsrichter Aleksandar Stavrev aus Mazedonien in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte und fehlt im Rückspiel in Göteborg am 2. August. In der dritte Runde der Qualifikation, wäre bei einem Weiterkommen das rumänische Team von Universitatea Craiova am 9. und 16. August) der Gegner.