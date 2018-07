Hamburg. TV-Planer: Sport1 zeigt den International Champions Cup mit Juventus Turin gegen FC Bayern live im TV und Stream. ARD und Eurosport übertragen die 17. Etappe bei der Tour de France live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 25. Juli 2018.

Was läuft heute am Mittwoch, 25. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Juventus Turin - FC Bayern live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Auf Eurosport ist am Mittwoch ab 10 Uhr die Fechten-WM live im TV und Livestream zu sehen. Dann wird der Degen der Damen und der Säbel der Herren live übertragen. Zudem zeigen ARD und Eurosport die Tour de France live im TV und Live-Stream. Ab 15.10 Uhr ist die 17. Etappe zu sehen, die über die 65 Kilometer lange Strecke von Bagnères-de-Luchon nach Saint-Lary-Soulan führt. Kostenlose Streams können auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Sport1 überträgt am Mittwoch ab 20 Uhr Darts live im Free-TV und Live-Stream. Dann ist die zweite Runde beim World Matchplay in Blackpool live zu sehen. Zudem laufen am gleich drei Fußball-Testspiele live auf Sport1. Ab 17.55 Uhr zeigt der Sportsender das Vorbereitungsspiel von Fortuna Düsseldorf gegen Al Hilal live im TV und Stream. In der Nacht auf Donnerstag ist ab 1 Uhr der International Champions Cup live zu sehen. Im Rahmen der Vorbereitungsserie spielt Juventus Turin gegen den FC Bayern München. Ab 3 Uhr wird dann das Spiel von Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon live übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es auf der Internetseite von Sport1. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 25. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Sky Sport News HD, 15 Uhr: "Tennis live: German Tennis Championships live - Topspiel am 3. Tag"

