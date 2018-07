Almaty. Nach der tödlichen Messerattacke auf den Eiskunstläufer Dennis Ten wurde mittlerweile ein Tatverdächtiger festgenommen.

Der kasachische Eiskunstläufer und Olympia-Dritte von Sotschi, Denis Ten, ist bei einer Messerattacke in seiner Heimatstadt Almaty getötet worden. Zwei Männer hätten ihn angegriffen, als sie sich an seinem Auto zu schaffen machten, berichteten kasachische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Der 25-Jährige soll versucht haben, sie davon abzuhalten. Daraufhin verletzten sie den Eisläufer mit Messerstichen am Oberschenkel.

Ten verlor mehrere Liter Blutund starb in einem Krankenhaus. Er hatte bei den Olympischen Winterspielen 2014 Bronze gewonnen. In seiner Heimat zählte er zu den beliebtesten Sportlern.

Die Polizei habe einen Mann in Almaty gefasst und vernommen, teilte das Innenministerium des zentralasiatischen Landes Kasachstan am Freitag mit. Der Mann habe die Tat gestanden. Ein zweiter Verdächtiger sei nach einer groß angelegten Fahndung ebenfalls gefasst worden. Gegen beide werde wegen Mordes ermittelt, hieß es.

Die Angreifer hätten die Seitenspiegel seines Autos stehlen wollen, berichteten kasachische Medien unter Berufung auf die Ermittler.

Der Fall löste in der Sportwelt große Bestürzung aus. IOC-Präsident Thomas Bach reagierte geschockt auf den Tod des Kasachen und lobte ihn als großartigen Athleten. «Das ist wirklich eine schockierende Nachricht», sagte Jan Dijkema, Präsident der Internationalen Eislauf-Union, einer Mitteilung zufolge. Auch der Präsident der Ex-Sowjetrepublik Nursultan Nasarbajew sprach der Familie sein Mitgefühl aus. Ten zählte zu den beliebtesten Sportlern Kasachstans.

IOC-Präsident Thomas Bach reagierte geschockt auf den Tod des Kasachen. "Denis Ten war ein großartiger Athlet und ein großartiger Botschafter für seinen Sport. Eine warme Persönlichkeit und ein charmanter Mann. Es ist eine solche Tragödie, ihn in einem so jungen Alter zu verlieren", wurde Bach auf der Facebook-Seite des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zitiert.

"Das ist wirklich eine schockierende Nachricht", sagte Jan Dijkema, Präsident der Internationalen Eislauf-Union, laut einer Mitteilung zum Tod des Athleten. „Denis Ten war ein sehr talentierter Eiskunstläufer und ein wahrer Botschafter seines Sports.". Er habe viele Kinder und Erwachsene in der ganzen Welt inspiriert.