Hamburg. TV-Planer: ARD und Eurosport zeigen die 11. Etappe bei der Tour de France live im TV und Stream. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 18. Juli 2018.

Was läuft heute am Mittwoch, 18. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Tour de France live im TV und Live-Stream: 11. Etappe live

Auf Eurosport (ab 13.55 Uhr) und in der ARD (ab 16.05 Uhr) ist am Mittwoch die Tour de France live im TV und Live-Stream zu sehen. Für die Radsportler geht es auf die 11. Etappe, die sie auf die 108,5 Kilometer lange Strecke von Albertville nach La Rosière Espace San Bernardo führt. Auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek kann die Tour de France live im Stream gesehen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 18. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: