Osnabrück. Im DFB-Pokalfinale 2018 stehen sich am Samstag, 19. Mai 2018 (20 Uhr), der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt gegenüber. Hier erfahren Sie, wie Sie FC Bayern gegen Frankfurt live im TV und Live-Stream sehen können.

Es ist das Highlight zum Saisonabschluss im deutschen Fußball: Am Samstag, 19. Mai 2018 (Anstoß 20 Uhr), steigt das DFB-Pokalfinale 2018. Im Olympiastadion in Berlin kämpfen sich in diesem Jahr der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt um den Pokal. Wer gewinnt das Endspiel im DFB-Pokal 2017/18? So sehen Sie Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream.

DFB-Pokalfinale live im Free-TV: ARD zeigt FC Bayern - Eintracht Frankfurt live

Das Erste überträgt das DFB-Pokalfinale 2018 live im Free-TV und Live-Stream. Ab 19.10 Uhr meldet sich Moderator Alexander Bommes aus dem Berliner Olympiastadion, um auf das Endspiel einzustimmen. Ab 20 Uhr ist dann die Begegnung vom FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live zu sehen. Tom Bartels wird das Pokalfinale kommentieren. (Lesen Sie hier: Das waren die größten Final-Sensationen im DFB-Pokal.)

Im Anschluss an das DFB-Pokalfinale gibt es zudem wie immer die Pokalübergabe sowie Stimmen von Spielern und Trainern in der ARD zu sehen. Zudem beginnt planmäßig um 22.45 Uhr der Sportschau Club, in dem einige der Pokalsieger zu Gast sein werden.

FC Bayern - Eintracht live im Stream: Kostenloser Livestream zum DFB-Pokalfinale

In der ARD-Mediathek können deutsche Fußballfans das DFB-Pokalfinale vom FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live im Stream mitverfolgen. Abgerufen werden kann der Live-Stream sowohl über den PC, als auch auf Smartphones und Tablets. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Pokal-Höhepunkt zum Abschied von Jupp Heynckes.)

DFB-Pokalfinale 2018 live im TV und Stream: FC Bayern - Eintracht Frankfurt live auf Sky

Auch der Bezahlsender Sky zeigt das DFB-Pokalfinale live im TV und Livestream. Um 19 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf dem Sender "Sky Sport 1". Kai Dittmann wird ab 20 Uhr die Begegnung von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live kommentieren. Über das Streaming-Portal "Sky Go" haben Sky-Abonnenten zudem die Möglichkeit, Bayern gegen Frankfurt live im Stream zu sehen. "Sky Go" funktioniert auf dem PC sowie via App auf Smartphones und Tablets.

DFB-Pokalfinale 2018: Frankfurts Kovac gegen seinen neuen Klub

Das DFB-Pokalfinale 2018 scheint in diesem Jahr schon im Vorhinein entschieden zu sein. Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in das Endspiel in Berlin, Eintracht Frankfurt werden nur Außenseiterchancen eingeräumt. Dabei ist es für die Frankfurter das zweite Pokalfinale in Folge: Bereits vor einem Jahr stand die Eintracht unter Trainer Niko Kovac im Endspiel in Berlin, verlor am Ende aber knapp mit 1:2 gegen Borussia Dortmund. (Lesen Sie hier: Wann ist der Bundesligastart 2018?)

Das DFB-Pokalfinale 2018 wird das letzte Spiel für Kovac an der Seitenlinie der Frankfurter sein. Ab der neuen Saison wird er Cheftrainer des FC Bayern sein. Für Kovac dürfte es eine besondere Motivation sein, seinem neuen Arbeitgeber zu zeigen, was in ihm steckt, und seinen alten Klub mit einem Titel zu verlassen. Auch für seinen Vorgänger ist es das letzte Spiel, allerdings sogar das letzte seiner Trainerkarriere: Bayern-Coach Jupp Heynckes wird die Bayern nach einem Jahr wieder verlassen und in den Ruhestand gehen. Auch Heynckes möchte zumindest das Double holen, um sich vom deutschen Rekordmeister zu verabschieden.