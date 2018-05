Berlin. Bayern München geht als Favorit in das DFB-Pokalfinale. Eintracht Frankfurt hofft deshalb auf "keinen perfekten Tag".

Wenn am Samstag um 20 Uhr das Pokal-Endspiel in Berlin angepfiffen wird, sind die Rollen klar verteilt. Die Frankfurter gehen als Underdog in die Partie. In der zurückliegenden Saison belegte die Eintracht mit Trainer Niko Kovac, der in der kommenden Serie zu den Bayern wechselt, den achten Tabellenplatz. München wurde – zum sechsten Mal in Folge – Meister.





Das jüngste Aufeinandertreffen in der Bundesliga entschied die Mannschaft von Coach Jupp Heynckes mit 4:1 für sich – mit einer vermeintlichen B-Elf. "Wir müssen ans Maximum gehen. Wir müssen alles abrufen. All das zeigen, was uns im Laufe der Saison stark gemacht hat", betont Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel. "Und natürlich müssen wir darauf hoffen, dass die Bayern keinen perfekten Tag erwischen. Dann haben wir eine Chance."

Dass die Frankfurter dem Rekordmeister das Leben schwer machen können, haben sie im Hinspiel der zurückliegenden Saison bewiesen. Die Eintracht unterlag zu Hause nur knapp mit 0:1. "Nun liegt es an uns, unseren besten Tag zu erwischen. Die Defensive muss stehen, in der Offensive müssen wir effizient sein", erklärt Frankfurts Kapitän David Abraham.





Auch Heynckes erinnert sich an die zurückliegende Serie und den knappen 1:0-Sieg: "Auch wenn zuletzt nicht alle Ergebnisse bei der Eintracht gestimmt haben, besitzen sie viel Qualität. Dieses Team hat sich richtig gut präsentiert in dieser Saison. Nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit gutem Fußball. Wir sind gewarnt."

Die beiden Trainer stehen am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie ihrer aktuellen Vereine. Die Marschroute ist klar: Als Abschiedsgeschenk soll der Pokal herhalten.