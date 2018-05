Karlsruhe will zurück in die 2. Bundesliga. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Karlsruhe. Der Karlsruher SC will nach einem Jahr in der 3. Liga wieder hoch in die Zweitklassigkeit. Dafür müssen sie am Freitag im Relegationsspiel um die 2. Bundesliga gegen den FC Erzgebirge Aue den ersten Schritt gehen. Für wen stehen die Chancen besser?