Eurosport zeigt am Freitag Motorradsport live im Free-TV und Stream. Ab 9 Uhr sind die freien Trainings der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse zum Großen Preis von Frankreich live zu sehen. Zudem überträgt Eurosport am Freitag Radsport live. Ab 16 Uhr läuft die 13. Etappe bei der Giro d'Italia live im TV und Livestream und ab 23 Uhr kann die sechste Etappe bei der Tour of California live mitverfolgt werden. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Auf Sport1 wird am Freitag die U17-EM der Frauen live übertragen. Ab 15.25 Uhr zeigt der Sportsender das Halbfinale von Deutschland gegen England live im TV und Livestream. Auf der Internetseite von Sport1 kann die U17-EM mit Deutschland gegen England live im Stream gesehen werden.

Das ZDF zeigt am Freitag die Zweitliga-Relegation live im Free-TV. Ab 18 Uhr kann auf dem öffentlich-rechtlichen Sender das Hinspiel vom Karlsruher SC gegen Erzgebirge Aue live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Anpfiff der Partie ist um 18.15 Uhr. Während der KSC um den Aufstieg spielt, will Aue den Abstieg in die 3. Liga vermeiden. In der ZDF-Mediathek gibt es Karlsruhe gegen Aue live im Stream zu sehen. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 18. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

