Turin. Italiens Torwart-Legende hört am Saisonende bei Juventus Turin auf. Die Zukunft des 40-Jährigen ist noch offen. Es soll einige Angebote geben.

Nach 17 Jahren im Tor von Juventus Turin verlässt Italiens Fußball-Star Gianluigi Buffon den Club am Saisonende. Er werde am Samstag seine letzte Partie für Juve spielen, sagte der 40 Jahre alte Torhüter und Kapitän des italienischen Rekordmeisters am Donnerstag.

Aus der Nationalmannschaft war „Gigi" Buffon bereits nach dem bitteren Aus der Italiener in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückgetreten. "Wenn ich mich entscheide, meine Karriere auf dem Platz fortzusetzen, wird es darauf hinauslaufen, ob ich noch die nötige Dynamik und die notwendige Kraft habe", sagte Buffon bei einer Pressekonferenz. In niederen Ligen wolle er aber nicht spielen.

Der Torwart sagte, er habe viele Angebote für seine Zukunft erhalten. Die nächste Herausforderung wolle er mit größter Hingabe starten.





Buffons Karriere in Zahlen



639 Liga-Spiele (471 für Juventus, 168 für Parma)

Anzeige Anzeige

176 Länderspiele

52,88 Millionen Euro: Für diesen Betrag wechselte Buffon 2001 von Parma nach Turin. Nie wieder wurde mehr Geld für einen Torwart bezahlt.

17 Jahre Juventus Turin

9 Mal Italienischer Meister mit Juventus



5 Mal Italienischer Pokalsieger (viermal mit Juve, einmal mit Parma)

3 Mal verlor Buffon das Champions-League-Finale (2003, 2015, 2017)

1 Mal UEFA-Cup Sieger (1999 mit dem AC Parma)

1 Mal Europas Fußballer des Jahres (2003)

1 Mal Weltmeister (2006 in Deutschland)