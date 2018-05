22 Festnahmen bei Europa-League-Finale in Lyon

1250 Beamte schützten das Europa-League-Finale in Lyon. Es wurde viel Pyrotechnik abgebrannt, die gewaltsame Auseinandersetzungen hielten sich in Grenzen. Foto: imago/Le Pictorium

Osnabrück. Ein "beispielloses" Polizeiaufgebot hat das Europa-League-Finale am Mittwoch in Lyon zwischen Olympique Marseille und Atlético Madrid geschützt. Der Finaltag in der Stadt blieb dadurch weitgehend friedlich. Vereinzelt kam es dennoch zu Ausschreitungen.