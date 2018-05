Osnabrück. In der Bundesliga-Relegation 2018 trifft der VfL Wolfsburg auf Holstein Kiel. Am Donnerstag, 17. Mai 2018 (20.30 Uhr) findet das Hinspiel statt. Hier erfahren Sie, wie Sie VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und Live-Stream sehen können.

Alles oder nichts: Für den Bundesligisten VfL Wolfsburg und den Zweitligisten Holstein Kiel geht es in der Relegation 2018 darum, wer in der neuen Saison 2018/19 in der 1. Bundesliga spielen darf. Im Hinspiel wird heute am Donnerstag, 17. Mai 2018 (Anstoß 20.30 Uhr), der Grundstein gelegt. Das entscheidende Rückspiel findet am Montag, 21. Mai 2018 (Anstoß 20.30 Uhr), statt. So sehen Sie die Bundesliga-Relegation mit VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel live im TV und Livestream.

VfL Wolfsburg - Holstein Kiel live: Relegation nicht live im Free-TV

Erstmals wird die Bundesliga-Relegation nicht live im Free-TV zu sehen sein. Ab dieser Saison 2017/18 haben die öffentlich-rechtlichen Sender keine Live-Übertragungsrechte mehr an der Relegation. Stattdessen läuft die Relegation live nur im Stream im Eurosport Player sowie im Pay-TV auf Eurosport 2 HD Xtra. (Lesen Sie hier: Wo die Störche den Wolf in der Relegation packen können.)

Eurosport besitzt seit dieser Saison auch die Rechte an den Live-Übertragungen aller Freitags- und Montagsspiele sowie einiger Sonntagsspiele in der 1. Bundesliga. Für den Abruf des Eurosport Players ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Allerdings zeigt das ZDF am Donnerstagabend eine ausführliche Zusammenfassung der Bundesliga-Relegation im Free-TV.

Bundesliga-Relegation live im Stream: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel live auf Eurosport

Eurosport wird die Relegation live mit der bekannten Besetzung begleiten. Bereits um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung aus der Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer begleiten das Relegationsspiel von Wolfsburg gegen Kiel live. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz. Vom Spielfeldrand melden sich zudem die Reporter Wolfgang Nadvornik und Christian Ortlepp. (Lesen Sie hier: Neun bedeutende Zahlen zur Relegation für die Bundesliga.)

Zum Abruf des Eurosport Players, um die Bundesliga-Relegation vom VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel live im Stream sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Fußballfans haben die Möglichkeit, zwischen einem Jahres-Pass (4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr) und einem Monatspass (6,99 Euro pro Monat) zu wählen. Der Monatspass ist monatlich kündbar und wäre daher gut dafür geeignet, um die Relegation live mitverfolgen zu können. Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra kann über die Satellitenplattform HD+ mit dem kostenpflichtigen Eurosport-Paket eingeschaltet werden.

Bundesliga-Relegation im ZDF: Ausführliche Zusammenfassung im Free-TV

Live darf das ZDF die Bundesliga-Relegation zwar nicht zeigen, dafür gibt es eine ausführliche Zusammenfassung vom Spiel des VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel im Free-TV zu sehen. Ab 23.15 Uhr zeigt das ZDF am Donnerstag, 17. Mai 2018, eine 30-minütige Zusammenfassung von Wolfsburg gegen Kiel. Moderator Sven Voss wird sich aus Wolfsburg melden und Thomas Wark das Relegationsspiel kommentieren. (Lesen Sie hier: Duell der Gegensätze in der Relegation - was dennoch für Kiel spricht.)

Eine kostenlose und legale Alternative zum Eurosport Player, um die Relegation vom VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel live zu sehen, gibt es nicht. Zwar werden im Internet zahlreiche kostenlose Livestreams zur Bundesliga-Relegation 2018 angeboten, von der Nutzung dieser Streams ist aufgrund der rechtlichen Grauzone allerdings abzuraten. Fußballfans sollten daher entweder ein Abonnement beim Eurosport Player abschließen oder auf die Zusammenfassung im ZDF warten.

Bundesliga-Relegation 2018: VfL Wolfsburg gegen Holstein Kiel

Und wieder hat es den VfL Wolfsburg getroffen: Am 34. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison 2017/18 retteten sich die Wolfsburger mit einem Sieg gegen den abgestiegenen 1. FC Köln in die Relegation. Schon vor einem Jahr mussten die "Wölfe" in der Bundesliga-Relegation nachsitzen, konnten sich mit zwei 1:0-Siegen gegen Eintracht Braunschweig aber in der 1. Bundesliga halten. (Lesen Sie hier: Bundesligastart 2018 - wann beginnt die Bundesliga-Saison 2018/19?)

In der 2. Bundesliga hat es Holstein Kiel auf den dritten Platz und damit in die Relegation um den Aufstieg geschafft. Ein großes Problem, das Holstein Kiel hätte, wenn die "Störche" die Relegation gewinnen, ist inzwischen gelöst. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte zunächst entschieden, dass die Kieler in der 1. Bundesliga nicht im eigenen Stadion spielen könnten, da das Fassungsvermögen von 10.500 Fans zu niedrig sei. Einen Tag vor dem Relegationshinspiel widerrief die DFL diese Entscheidung - Kiel darf bei Aufstieg doch im heimischen Stadion spielen. Die endgültige Entscheidung um den 18. Teilnehmer an der 1. Bundesliga 2018/19 fällt im Rückspiel am Montag, 21. Mai 2018, ab 20.30 Uhr.