Osnabrück. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein, ist der Traum eines jeden Fußball-Profis. Umso bitterer wenn sich ein Spieler vor dem Turnier verletzt und von zu Hause zu schauen muss - wie etwa Marco Reus 2014. Andere dagegen müssen noch zittern.

Dani Alves (Brasilien)

Die Selecao muss auf seinen Routinier auf der rechten Abwehrseiten verzichten. Dani Alves verletzte sich im französischen Pokalfinale mit Paris Saint-Germain am Knie.

Dani Alves (Mitte, hier gegen Timo Werner und Toni Kroos) von Paris Saint-Germain verletzte sich schwer am Knie. Foto: Witters

Laurent Koscielny (Frankreich)

Minutenlang war das Rückspiel im Europa-League-Halbfinale zwischen Arsenal und Atlético Madrid unterbrochen. Arsenals Innenverteidiger Laurent Koscielny hatte sich das Knie verdreht. Er fehlt sechs Monate und damit auch den Franzosen bei der WM.

Arsenals Laurent Koscielny verletzte sich im Spiel gegen Atlético Madrid schwer. Foto: imago/Alterphotos

Alex Oxlade-Chamberlain (England)

Ebenfalls im Europapokal-Halbfinale verletzte sich Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain so schwer, dass er nicht nur das Champions-League-Finale gegen Real Madrid, sondern auch die WM in Russland für die Three Lions verpasst.

Saison- und WM-Aus: Alex Oxlade-Chamberlain ist erst in der nächsten Saison wieder fit. Foto: imago/Xinhua

Serge Gnabry (Deutschland)

Für den Wirbelwind von der TSG Hoffenheim kam im April die bittere Diagnose: Muskelbündelriss im Adduktorenbereich. Damit war nicht nur die Zeit in Hoffenheim (ausgeliehen vom FC Bayern) beendet, sondern auch die Träume, erstmals zur WM zur fahren.

Serge Gnabry muss wegen einer Muskelverletzung passen. Foto: dpa

Lars Stindl (Deutschland)

Trotz mäßiger Saison wäre sicherlich auch Confed-Cup-Sieger Lars Stindl eine Option für Jogi Löw gewesen. Auf Schalke verletzte sich der Gladbacher Stürmer aber so schwer, dass er nicht nominiert werden konnte.

Schluss für Lars Stindl: Der Stürmer fällt aus. Foto: dpa

Fabio Coentrao (Portugal)

Der zweimalige Champions-League-Sieger Fabio Coentrao fehlt im portugiesischem Aufgebot. Der 30-Jährige (von Real an Sporting Lissabon ausgeliehen) hatte bereits vor der Nominierung mitgeteilt, dem Nationalteam nicht zur Verfügung zu stehen, da er sich für das Turnier in Russland nicht fit genug fühle.

Fabio Coentrao hat sich abgemeldet. Foto: Witters Alexander Kokorin (Russland)

Besonders tragisch kommt die Verletzung für einen, der eine Heim-WM gespielt hätte. Alexander Kokorin von Zenit St. Petersburg zog sich im März einen Kreuzbandriss zu. Der Stürmer (Zenit St. Petersburg, 48 Länderspiele) fällt genauso aus wie Innenverteidiger Wiktor Wassin von ZSKA Moskau.

Unter Tränen wird Alexander Kokorin vom Platz gebracht. Mit einem Kreuzbandriss kann der Russe die Heim-WM nicht spielen. Foto: imago/MB Media Solutions

Wettlauf gegen die Zeit: Für diese Spieler wird es eng



Neymar (Brasilien)

Der 222-Millionen-Mann von Paris Saint-Germain laboriert seit Februar an einer Fußverletzung und hat seither kein Spiel gemacht. Trotzdem wurde er nominiert, die Hoffnungen seines Heimatlandes liegen auf dem 26-Jährigen. Schon 2014 war die Heim-WM nach einem Wirbelbruch für ihn vorbei.

Weltstar Neymar bangt um die WM. Der 26-Jährige ist am Fuß verletzt. Foto: Witters Michy Batshuayi (Belgien) Die BVB-Leihgabe aus London wurde im Derby gegen Schalke vom Platz getragen. Batshuayis Diagnose: Bänderriss im Sprunggelenk. Belgien gibt Pfingstmontag seinen Kader bekannt. Michy Batshuayi: Der Batsman will mit zur WM, die Zeit wird knapp. Foto: Witters Gilfy Sigurdsson (Island)

Wie Brasilien bangt auch Island um seinen besten Spieler. Sigurdsson hat seit einer Knieverletzung im März nicht gespielt. Der Ex-Hoffenheimer steht mit großem Fragezeichen im erweiterten Kader.

Russland oder Reykjavik? Gylfi Sigurdsson ist noch nicht sicher bei der WM dabei. Foto: Witters

Nicht berücksichtigt: Die Spieler haben kein Platz im Kader

Zlatan Ibrahimovic (Schweden)

Der schwedische Verband nimmt die selbsternannte Gottheit nicht mit nach Russland. Der Star von LA Galaxy macht daraus sogar eine Werbekampagne mit einem Kreditkartenanbieter. Ibrahimovic (36) hat seit 2001 in der schwedischen Nationalmannschaft gespielt.

Zlatan Ibrahimovic ist bei der WM nicht dabei. Foto: Witters

Joe Hart (England)

75 Mal stand Englands Joe Hart zwischen den Pfosten der Three Lions. Gareth Southgate, Teammanager der englischen Nationalmannschaft, ersetzt den 31-Jährigen durch drei jüngere Keeper: Jordan Pickford (24, FC Everton) und Jack Butland (25, Stoke City) wohl auf Nick Pope (26, FC Burnley).

Torwart Joe Hart ist nicht mehr im Team der Three Lions. Foto: Witters Karim Benzema und Franck Ribéry (Frankreich)



Ein Rückblick: Karim Benzema (Real Madrid) und Franck Ribéry (Bayern München) gehören sicher immer noch zu den besten französischen Fußballspielern. Benzema spielt seit einem Erpressungsskandal gegen Mitspieler Matthieu keine Rolle mehr in der Équipe Tricolore. Franck Ribérys Ansehen ist in Frankreich seit der Beteiligung an mannschaftsinternen Querelen und einer Sex-Affäre auch enorm ramponiert. 2014 sollte er aber dennoch mitfahren, musste aber wegen einer Verletzung passen und beendete in der Folge seine Karriere in der Nationalmannschaft.

Spielen in Frankreich schon lange keine Rolle mehr: Karim Benzema (links) und Franck Ribery. Foto: Witters

Mario Götze, André Schürrle, Benedikt Höwedes (Deutschland)

Drei Weltmeister bleiben zu Hause: Götze und Schürrle kamen trotz einiger Lichtblicke in Dortmund in den letzten beiden Jahren nicht ausreichend in Fahrt, womit sie ihr WM-Ticket verspielten. Benedikt Höwedes wurde in Turin in der vergangenen Saison durch Verletzungen zu oft zurückgeworfen, die Konkurrenz auf seiner Position ist in der Nationalmannschaft zu groß. Auch Shkodran Mustafi vom FC Arsenal wurde nicht berücksichtigt.