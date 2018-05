London. Die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan posieren mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Der DFB kritisiert die Nationalspieler scharf.

Am Montag sorgte ein Foto der beiden deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für Aufsehen. Erdogan hatte die Profis gemeinsam mit Cenk Tosun vom FC Everton im Rahmen einer Wahlkampf-Reise in London getroffen. Ein durchaus umstrittener Auftritt, steht das Staatsoberhaupt aufgrund seiner Politik in Europa in der Kritik.

Die Partei des türkischen Präsidenten Erdogan, die AKP, veröffentlichte die Fotos vom Zusammentreffen zudem in den sozialen Netzwerken. Beide deutschen Nationalspieler überreichten dem Präsidenten jeweils ein signiertes Trikot. Besonders pikant: Gündogan fügte auf seinem Jersey auf türkisch geschrieben noch die Worte: "Mit großem Respekt für meinen Präsidenten" hinzu. Das Foto sorgte im Laufe des Nachmittags für heftige Reaktionen in den sozialen Netzwerken.



Der DFB-Präsident Reinhard Grindel meldete sich ebenfalls über Twitter zu Wort: "Der DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden."





Dabei findet Grindel deutliche Worte und kritisiert die Aktion des Nationalmannschaftsduos: "Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Der Integrationsarbeit des DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen."



Der türkische Präsident steht aufgrund seiner Politik in Europa in der Kritik. Neben Grindels Kommentaren finden sich weitere, unter anderem auch humorvolle, Beiträge auf Twitter.

Gerne wird auch auf die oft kritisierte Spielweise von Özil eingegangen. Dem Spielmacher wird nachgesagt, in wichtigen Partien unterzutauchen.