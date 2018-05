Osnabrück. Trainer Titz, Investor Kühne und ein noch vertraglich gebundener Sportvorstand: Diese Personen sollen den Hamburger SV wieder in die 1. Bundesliga führen. Das kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann einen Tag nach dem HSV-Abstieg im Fußball-Talk von Jörg Wontorra auf Sky an.

Einen Tag nach dem Ende der Bundesliga-Saison 2017/18 ließ Moderator Jörg Wontorra in seinem Fußball-Talk auf Sky Sport News HD das Saisonfinale Revue passieren. Mit dabei waren Lars Wallrodt (Sportchef "Die Welt") und Carli Underberg (stellvertretender Chefredakteur Sport "Bild") sowie die die von Sky bekannten Gesichter Sebastian Hellmann, Frank Buschmann und Dietmar Hamann.

Abstieg des Hamburger SV: "Die Quittung für die letzten Jahre"

Top-Thema des Talks mit Wontorra war der erstmalige Abstieg des Hamburger SV in die 2. Bundesliga. Tenor der Runde: Der Abstieg des HSV ist schade, war aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren aber absehbar. "Die letzten Jahre waren erbärmlich", stellte Underberg fest: "Die Quittung dafür hat man jetzt bekommen."

Auch bei Hamann hielt sich "das Mitleid in Grenzen". Zwar sei in den vergangenen Wochen nach der Amtsübernahme von Trainer Christian Titz eine Aufbruchsstimmung erzeugt worden, doch das kam zu spät. Generell dürfe man sich in Hamburg nicht auf die guten acht Wochen unter Titz ausruhen, wie Hellmann mahnte: "Mir ist da ein bisschen zu viel Euphorie am Ende dieser Saison."

Hoffmann im Wontorra-Talk: Neuer Sportvorstand vertraglich gebunden

Der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann stellte sich einen Tag nach dem HSV-Abstieg per Videoschaltung den Fragen der Runde im Wontorra-Talk. Durchaus gefasst nach dem emotionalen Samstag blickte Hoffmann bereits in die Zukunft und kündigte eine baldige personelle Neuaufstellung an. Bereits unter der Woche vermeldeten die Hamburger, mit Trainer Titz in die 2. Liga zu gehen. "Wir sind froh, dass wir mit ihm bereits eine entscheidende Personalie für die nächste Saison geklärt haben", sagte Hoffmann. Mit dem ehemaligen U23-Trainer seien nur noch letzte Vertragsdetails zu klären.

Ihm zur Seite stehen soll ein neuer Sportvorstand - eine Stelle, die schon länger unbesetzt ist. "Sie können sich sicher sein, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Wir sind mit Kandidaten im Gespräch", erklärte Hoffmann. Dabei wird es sich seinen Aussagen zufolge um einen derzeit bei einem anderen Verein tätigen Manager handeln. Auch deswegen sei bisher noch kein Vollzug vermeldet worden. Laut Bild-Chefredakteur Underberg sind Harald Gärtner (FC Ingolstadt 04), Samir Arabi (Arminia Bielfeld) und Ralf Becker (Holstein Kiel) möglich Kandidaten.

Hoffmann selbst werde zwar mit dem Aufsichtsrat zusammen die offenen Stellen in der Vereinsführung besetzen, wolle selbst aber nicht wieder ins operative Geschäft einsteigen. So komme der Posten des Vorstandsvorsitzenden für ihn nicht in Frage, wie Hoffmann auf Nachfrage von Wontorra erklärte.

Hoffmann kündigt weitere Zusammenarbeit mit Kühne an

Investor Klaus-Michael Kühne soll derweil in der Zukunft des HSV weiterhin eine Rolle spielen, hielt Hoffmann fest: "Kühne ist ein wichtiger Partner des HSV. Nicht nur als Anteilseigner, sondern weil er den HSV mit Herzblut, Engagement und natürlich auch Geld unterstützt hat. Ich bin froh, dass Kühne in unserem Team ist und werde den Teufel tun und mich gegen ihn aussprechen." Das heiße aber nicht, dass es weitere Vereinbarungen mit Kühne geben werde, um zusätzliche Gelder in den Verein zu pumpen, sagte Hoffmann.