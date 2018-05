Die Uhr wird fortan nicht mehr anzeigen, wie lange der HSV in der Bundesliga spielt. Foto: Imago/Nordphoto

Hamburg. Nach 55 Jahren steigt der HSV zum ersten Mal aus der Fußball-Bundesliga ab, der VfL Wolfsburg geht in die Relegation.

Da der VfL Wolfsburg mit 4:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen hat, war das Ergebnis in Hamburg unerheblich. Beim Stand von 2:1 des HSV gegen Borussia Mönchengladbach musste das Spiel unterbrochen werden. Somit spielt der HSV zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga. Die Wölfe treffen in der Relegation auf Holstein Kiel.