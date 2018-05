Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Eishockey-WM mit Deutschland gegen Lettland live im TV und Stream. Auf RTL ist das Qualifying der Formel 1 live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 12. Mai 2018.

Was läuft heute am Samstag, 12. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Deutschland - Lettland live im TV und Live-Stream: Eishockey-WM live

Auf Sport1 ist am Samstag die Eishockey-WM live im TV und Live-Stream zu sehen. Ab 12 Uhr zeigt der Sportsender das Gruppenspiel von Deutschland gegen Lettland live im Free-TV und Stream. Das DEB-Team muss gegen die Letten gewinnen, um noch eine Chance auf das WM-Viertelfinale zu habe. Zudem zeigt Sport1 ab 16 Uhr das Spiel von Dänemark gegen Südkorea live und ab 20 Uhr ist die Partie von Kanada gegen Finnland live zu sehen.

Außerdem läuft auf Sport1 Basketball live im TV und Livestream. Ab 14.30 Uhr ist das Playoff-Viertelfinale von Brose Bamberg gegen Telekom Baskets Bonn live zu sehen und ab 18.30 Uhr ist die Begegnung von medi Bayreuth gegen MHP Riesen Ludwigsburg zu sehen. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1.

3. Liga live im TV und Live-Stream: Sportfreunde Lotte - 1. FC Magdeburg live

Am Samstag findet der letzte Spieltag der Drittliga-Saison 2017/18 statt. Ab 13.30 Uhr laufen auf den dritten Programmen der ARD drei ausgewählte Spiele der 3. Liga live im TV und Livestream. Unter anderem zeigt der MDR das Spiel der Sportfreunde Lotte gegen 1. FC Magdeburg live im Free-TV und Stream auf mdr.de. Eine Übersicht mit allen Live-Übertragungen der 3. Liga finden Sie am Ende des Artikels in der "Zur Sache"-Box.

RTL überträgt ab 14.45 Uhr die Formel 1 live im Free-TV. Dann ist das Qualifying zum Großen Preis von Spanien am Sonntag live zu sehen. Zudem läuft auf RTL Nitro ab 14.45 und 20.15 Uhr das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring live im TV. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



Anzeige Anzeige

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 12. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: