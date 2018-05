So spöttisch kontert Southampton auf kuriose Hotel-Stornierung in Swansea

Die lustige Reaktion aus Southampton auf die Stornierung in Swansea: Screenshot: NOZ/Twitter

Osnabrück. Es war der Abstiegskrimi in der englischen Premier League: Swansea, vor dem Spiel 18., empfing den FC Southampton auf dem 17. Rang, dem Nichtabstiegsplatz. Kurz vor dem Spiel wurde den Gästen ihr Aufenthalt in einem Hotel in Swansea storniert. Die Reaktion aus Southampton folgte prompt und erntete Gelächter im Netz.