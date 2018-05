Osnabrück. Bundesligastart 2018: Wann beginnt die neue Bundesliga-Saison 2018/19? Hier sind alle wichtigen Termine der neuen Spielzeit in der 1. Bundesliga.

Die Bundesliga-Saison 2017/18 geht zu Ende und der Blick vieler Fußballfans richtet sich bereits auf die neue Spielzeit. Zwar trägt die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 vom 14. Juni bis 15. Juli über die bundesligafreie Zeit, doch die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison 2018/19 ist schon vorhanden. Alle wichtigen Termine der neuen Spielzeit in der 1. Bundesliga finden Sie hier.

Bundesligastart 2018: Die wichtigsten Termine der neuen Saison 2018/19

Den Rahmenterminkalender für die Bundesliga 2018/19 hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bereits Ende des Jahres 2017 veröffentlicht. Demnach ist der Bundesligastart 2018 auf das Wochenende vom 24. bis 26. August 2018 terminiert. Die Saison 2018/19 beginnt in der 2. Bundesliga derweil bereits drei Wochen zuvor am 3. August 2018. Noch vor dem Beginn der neuen Spielzeit in der 1. Bundesliga findet zudem die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2018/19 statt. Diese ist für das Wochenende vom 17. bis 20. August 2018 angesetzt. Der letzte Spieltag der Hinrunde findet für die Bundesligisten zwischen dem 21. und 23. Dezember 2018 statt.

Die Rückrunde in der 1. Bundesliga startet dann am Wochenende vom 18. bis 21. Januar 2019. Die Bundesliga-Saison 2018/19 endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 18. Mai 2019. Das DFB-Pokalfinale findet eine Woche später am 25. Mai 2019 statt. (Lesen Sie hier: 1. FC Nürnberg feiert Aufstieg in die 1. Bundesliga.)

Bundesligastart 2018: Wann wird der Spielplan veröffentlicht?

Wie immer beginnt die neue Bundesliga-Saison mit einem Eröffnungsspiel des amtierenden deutschen Meisters. Am Freitag, 24. August 2018, wird demnach der FC Bayern München in der heimischen Allianz-Arena die Bundesliga 2018/19 eröffnen. Der Gegner ist erst bekannt, wenn der Spielplan veröffentlicht wird. Ein Termin für die Veröffentlichung des Bundesliga-Spielplans 2018/19 steht allerdings noch nicht fest. Für gewöhnlich wird der Spielplan der neuen Saison zwischen Ende Juni und Anfang Juli veröffentlicht. (Lesen Sie hier: Tops und Flops - Die Bundesliga zieht Bilanz.)

Bundesliga-Saison 2018/19: Alle Termine im Überblick

Rahmenterminkalender der Bundesliga 2018/19:

