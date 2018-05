Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Halbfinal-Hinspiele in der U19-Bundesliga live im TV und Stream. Auf Eurosport ist die 6. Etappe bei der Giro d'Italia live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 10. Mai 2018.

Was läuft heute am Donnerstag, 10. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

U19-Bundesliga live im TV und Live-Stream: Halbfinale live

Auf Sport1 sind am Donnerstag die beiden Halbfinal-Hinspiele in der U19-Bundesliga live im TV und Live-Stream zu sehen. Ab 11.55 Uhr ist die Begegnung der TSG 1899 Hoffenheim gegen Schalke 04 live zu sehen und um 13.55 Uhr folgt die Partie von Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund live. Zudem zeigt Sport1 ab 18.30 Uhr Basketball mit den BBL-Playoff-Viertelfinale zwischen MHP Riesen Ludwigsburg und medi Bayreuth live im TV und Stream. Es ist das erste Duell der beiden Teams im "Best of 5"-Modus.

Sport1 überträgt zudem auch am Donnerstag zwei Spiele bei der Eishockey-WM live im TV und Livestream. Ab 16 Uhr ist das Gruppenspiel von USA gegen Lettland live zu sehen und ab 20.10 Uhr wird Tschechien gegen Russland live gezeigt. Einen kostenlosen Stream zum TV-Programm gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Auf Eurosport kann am Donnerstag derweil ab 13.15 Uhr die sechste Etappe bei der Giro d'Italia live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Die Radsportler gehen auf die 163 Kilometer lange Strecke von Caltanissetta nach Etna. Auf der Internetseite von Eurosport kann die Giro d'Italia live im Stream gesehen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

