Manchester. Laut "Daily Mail" geht es Trainer-Legende Alex Ferguson wieder besser. Der 76-Jährige hat eine Not-Operation gut überstanden.

Die gesamte Fußball-Welt hielt am Samstag den Atem an, als sich die Meldung verbreitete, dass Sir Alex Ferguson nach einer Gehirnblutung notoperiert werden musste. Ehemalige Spieler und Trainer und natürlich sein Ex-Verein Manchester United waren geschockt und schickten diverse Genesungswünsche.

Jetzt berichtet die englische Zeitung "Daily Mail", dass der 76-Jährige auf dem Weg der Besserung sei. Der Schotte befindet sich nicht mehr im Koma und kann sogar schon wieder aufrecht sitzen und mit seinen Familienangehörigen kommunizieren. Die schnellen Fortschritte lassen auf eine baldige und möglicherweise vollständige Genesung hoffen.

Ferguson, der 27 Jahre lang als Teammanager mit Manchester United zahlreiche Erfolge feierte, wird aber noch einige Zeit auf der Intensivstation des Salford Royal Hospital nahe Manchester verbringen.





Erleichtert nahm United-Legende Ryan Giggs die gute Nachricht auf. Er sagte gegenüber der "BBC": „Ich hörte, dass die Operation erfolgreich war. Ich denke, die nächsten Tage werden entscheidend sein. Jetzt ist die richtige Zeit, um zu beten und zu hoffen, dass er sich vollständig erholt. Ich weiß, dass er ein Kämpfer ist, das lässt mich daran glauben, dass er sich wieder komplett erholt.“

Bereits am Montag bedankte sich Manchester United im Namen von Alex' Fergusons Familien für die zahlreichen Genesungswünsche aus der ganzen Welt: „Sir Alex gehören derzeit nicht nur die Gedanken unserer aktuellen und ehemaligen Spieler, er ist auch Gegenstand etlicher mitfühlender Kommentare von Klubs, Institutionen und Individuen aus der Welt dieses wunderschönen Sports.“

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Weggefährten und Fußball-Ikonen wie David Beckham, Pelé oder auch sein ehemaliger Schützling Cristiano Ronaldo Anteil am Schicksal des Schotten genommen. Für diese Unterstützung wolle sich United bei „allen Freunden in der weiten Welt des Fußballs herzlich bedanken", hieß es in der Mitteilung weiter.









Alex Ferguson führte Manchester United 13 Mal zur Meisterschaft in der Premiere League. Insgesamt gewann er mit dem Club 38 Trophäen zwischen 1986 und 2013. Zweimal holte er die Champions League (1999, 2008). Für das Triple 1999 wurde er zum Ritter geschlagen.