Wie wenig Mark Williams mit seinem dritten Titel als Snooker-Weltmeister gerechnet hatte, ist erst eine knappe Stunde nach seinem Triumph klar geworden. Der 43 Jahre alte Waliser entledigte sich nach dem 18:16-Finalsieg gegen den Schotten John Higgins all seiner Klamotten und sprach mit nacktem Oberkörper bei der folgenden Pressekonferenz. Williams hatte lediglich ein Handtuch um die Hüften.

He's a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnookerpic.twitter.com/yEF9h2MqMF