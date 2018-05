München. Nach monatelangem Vertragspoker ist es nun offiziell: Franck Ribéry bleibt ein weiteres Jahr beim FC Bayern München.

Jetzt ist die Tinte trocken: Der FC Bayern München hat am Montag offziell bestätigt, dass der auslaufende Vertrag mit Offensivkraft Franck Ribery um ein weiteres Jahr verlängert wird. Der Franzose spielt seit 2007 beim deutschen Rekordmeister und holte in diesem Jahr seine acht Meisterschale mit den Bayern.









2013 holte Ribery mit den Bayern den Champions League-Titel. „Wir freuen uns sehr, dass uns Franck erhalten bleibt“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Vertragsunterzeichnung, „Franck hat in dieser Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und im DFB-Pokal einmal mehr unter Beweis gestellt, zu welchen herausragenden Leistungen er fähig ist und welch‘ großartige Qualität in ihm steckt. Zudem ist er einer unserer Publikumslieblinge.“

Ribéry ergänzte: „Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Jahr für diesen großen Klub spielen zu dürfen. München ist für meine Familie und mich längst zur Heimat geworden und daher bin ich sehr stolz, das Trikot des FC Bayern auch in der neuen Saison tragen zu können.“