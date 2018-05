Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt das BBL-Playoff-Viertelfinale mit EWE Baskets Oldenburg gegen ALBA Berlin live im TV und Stream. Auf Eurosport läuft Radsport mit der Giro d'Italia live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 8. Mai 2018.

Was läuft heute am Dienstag, 8. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

BBL-Playoffs live im TV und Live-Stream: EWE Baskets Oldenburg - ALBA Berlin live

Auf Eurosport ist am Dienstag ab 13.15 Uhr Radsport mit der Giro d'Italia live im TV und Livestream zu sehen. Die vierte Etappe führt die Radler auf die 191 Kilometer lange Strecke von Catania nach Caltagirone. Auf der Internetseite von Eurosport kann die Giro d'Italia live im Stream gesehen werden.

Sport1 überträgt am Dienstag zwei Gruppenspiele bei der Eishockey-WM live im TV und Live-Stream. Ab 16 Uhr ist das Spiel von Österreich gegen Slowakei live zu sehen und ab 20.10 wird Finnland gegen Norwegen live gezeigt. Dazwischen läuft auf Sport1 das Viertelfinale in den BBL-Playoffs live im Free-TV. Ab 18.30 Uhr ist das zweite Spiel der EWE Baskets Oldenburg gegen ALBA Berlin live im TV und Livestream zu sehen. Das erste Spiel im "Best of 5"-Modus entschied ALBA für sich. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen?



TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 8. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

