London. Muss Bundestrainer Löw auch um den Einsatz von Mesut Özil bei der WM bangen? Der Nationalspieler ist derzeit verletzt.

Bei der Verabschiedung von Arsène Wenger und Per Mertesacker saß Nationalspieler Mesut Özil mit anderen verletzten Spielern auf der Tribüne. Der 29-Jährige musste wegen Rückenproblemen passen. Muss Bundestrainer Joachim Löw nach Manuel Neuer nun auch um die WM-Teilnahme seines Spielmacher bangen?

Sein scheidender Trainer erklärte nach dem Heimsieg gegen den FC Burnley: „Seine Rückenprobleme sind wieder aufgeflammt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt. Ich denke, dass er diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird,“ wurde Arsène Wenger am Sonntag zitiert. Für Arsenal stehen noch zwei Ligaspiele gegen Leicester (9.5.) und Huddersfield (13.5.) auf dem Programm.

Özil verpasste die letzten fünf Saisonspiele in der Premier League verletzt und hat seit dem 1. April kein Spiel in der Liga mehr bestritten. Im Europa League-Halbfinal-Rückspiel in Madrid quälte sich Özil und spielte über 90 Minuten durch. Doch man sah dem deutschen Nationalspieler an, dass er bei Weitem nicht seine volle Leistungsstärke abrufen konnte.









Dem Weltmeister könnte nun englischen Medienberichten zufolge auch das Aus für die Russland-WM drohen. Die „Sun“ berichtet von einer mysteriösen Rückenverletzung, die gar chronisch sein könnte.



Anzeige Anzeige