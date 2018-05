Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Eishockey-WM mit Deutschland gegen Norwegen live im TV und Stream. In der ARD ist das DHB-Pokal-Finale live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 6. Mai 2018.

Was läuft heute am Sonntag, 6. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

DHB-Pokal-Finale live im TV und Live-Stream: Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf live

Auf Sky Sport News HD läuft am Sonntag ab 10.45 Uhr der Fußball-Talk mit Jörg Wontorra live im TV und Stream. Zu Gast ist unter anderem Sebastian Rode, Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. Auf Sport1 beginnt um 11 Uhr der Doppelpass live. Unter anderem sind Paul Breitner und Heribert Bruchhagen als Gäste mit bei der Talk-Sendung mit Moderator Thomas Helmer dabei.



Die ARD zeigt am Sonntag das Finale im DHB-Pokal live im TV und Live-Stream. Ab 15 Uhr ist das Endspiel der Rhein-Neckar Löwen gegen TSV Hannover-Burgdorf live zu sehen. In der ARD-Mediathek kann das DFB-Pokal-Finale live im Stream gesehen werden.

Eishockey-WM live im TV und Live-Stream: Deutschland - Norwegen live

Auf Sat.1 läuft ab 13 Uhr das Rennen am Hockenheimring in der DTM live im Free-TV. Eurosport überträgt am Sonntag derweil Motorradsport live im TV und Livestream. Ab 11 Uhr sind die Rennen zum Großen Preis von Spanien in der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse live zu sehen. Zudem zeigt Eurosport ab 15 Uhr Radsport mit der dritten Etappe bei der Giro d'Italia live im TV und Stream. Am Abend ist auf Eurosport ab 20 Uhr das Finale bei der Snooker-WM live im TV und Live-Stream zu sehen. Der kostenlose Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Sport1 zeigt am Sonntag unter anderem die Eishockey-WM live im TV und Livestream. Ab 16 Uhr ist das zweite Gruppenspiel von Deutschland gegen Norwegen live im Free-TV und Stream zu sehen. Ab 21.15 Uhr überträgt Sport1 die Begegnung von Lettland gegen Finnland live. Dazwischen ist ab 18.30 Uhr zudem Basketball mit dem BBL-Spiel von Brose Bamberg gegen Telekom Baskets Bonn live im TV und Stream zu sehen. Es ist das erste Spiel der beiden Teams im Playoff-Viertelfinale. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



Anzeige Anzeige

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 6. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: