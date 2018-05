Hamburg. Nach den Niederlagen des Hamburger SV und Wolfsburg wird der Abstieg erst am letzten Bundesliga-Spieltag entschieden.

Der Hamburger SV hat den erhofften dritten Sieg in Folge verpasst und hat den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte dicht vor Augen. Bei Eintracht Frankfurt unterlagen die Hanseaten mit 0:3. Der Abstand auf den Relegationsplatz bleibt bei zwei Punkten Rückstand, da auch der VfL Wolfsburg bei RB Leipzig deutlich mit 1:4 verlor. Gerettet hat sich der 1. FSV Mainz, der überraschend in Dortmund gewann (2:1). Der SC Freiburg kann nur noch auf den Relegationsrang rücken und braucht nach dem 1:3 in Mönchengladbach noch einen Punkt zum Klassenerhalt.

Der HSV braucht nun am kommenden letzten Spieltag ein mittleres Fußball-Wunder. Nur mit einem Sieg am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach und einer gleichzeitigen Heimniederlage des VfL Wolfsburg gegen Absteiger 1. FC Köln könnten sich die Hamburger noch über die Relegation retten.

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3:0 (1:0)





Zu früh gefreut: In der 24. Minute ging der HSV durch den Japaner Tatsuya Ito in Führung, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung von Schiedsrichter Aytekin wieder zurückgenommen. Foto: imago/Jan Huebner

Vor 51 500 Zuschauern trafen am Samstag Marius Wolf in der 31. Minute, Omar Mascarell (77.) und "Fußball-Gott" Alexander Meier in der Nachspielzeit für die Eintracht, die als Tabellensiebter mit 49 Punkten weiter gute Chancen auf den Einzug in die Europa League besitzt. Meier, der nach langer Leidenszeit erstmals in dieser Saison auf der Bank saß, war kurz vor Schluss von Trainer Niko Kovac unter dem frenetischen Jubel der Fans eingewechselt worden.

Anzeige Anzeige

Die Gäste waren in der ersten Hälfte fast nur auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht, wähnten sich nach 25 Minuten aber für ein paar Sekunden sogar in Führung. Tatsuya Ito überwand Eintracht-Keeper Lukas Hradecky in dessen 100. Bundesligaspiel, doch nach einem Hinweis des Video-Assistenten gab Schiedsrichter Deniz Aytekin den Treffer wegen einer Abseitsstellung des Schützen nicht.



Nach einer halben Stunde jubelten die Frankfurter. Sebastien Haller spielte Wolf gekonnt frei, und der Flügelflitzer verwandelte eiskalt. Fünf Minuten später hätte Mascarell nach erneuter Vorarbeit von Haller, der im Sturmzentrum den Vorzug vor Luka Jovic erhalten hatte, die Führung ausbauen können. Doch der Spanier scheiterte freistehend an HSV-Torwart Julian Pollersbeck.













In der Pause reagierte Titz und brachte zur zweiten Halbzeit Kostic und den Ex-Frankfurter Luca Waldschmidt, um die Offensive zu stärken. Das zahlte sich zunächst aus, denn die Hamburger kamen nun öfter gefährlich vor das Eintracht-Tor und zu einigen Ausgleichschancen. Erst traf Kyriakos Papadopoulos (55.) per Kopf das Außennetz, dann scheiterte Bobby Wood (66.) an Hradecky.

Kurz darauf lag der Ball zum zweiten Mal im Frankfurter Tor, doch wieder erstarb der HSV-Jubel, denn Lewis Holtby stand klar im Abseits. Zuvor hatte Douglas Santos mit einem fulminanten Fernschuss den Pfosten getroffen. Eine Viertelstunde vor Schluss rafften sich dann die müden Hausherren zu einem Konter auf, den Mascarell im Nachsetzen zum 2:0 abschloss. Meier setzte dann den Schlusspunkt.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 4:1









William und der VfL Wolfsburg müssen nach der Niederlage in Leipzig weiter um den Klassenerhalt bangen. Foto: picture alliance / Jan Woitas





Vor 41 487 Zuschauern in der Red Bull Arena brachte Ademola Lookman (24.) die Gastgeber in Führung, ehe Timo Werner (33.) nach 459 Minuten Torflaute wieder einen Bundesliga-Treffer erzielte. Gleich nach Wiederanpfiff erzielte Daniel Didavi (47.) den Anschlusstreffer. Erneut war es Everton-Leihgabe Lookman (52.), der die Leipziger auf Kurs hielt, ehe Jean-Kevin Augustin (63.) auf 4:1 erhöhte.



Die ersten, allerdings harmlosen Torschüsse verbuchten die Wolfsburger, die vorher ins Trainingslager nach Teistungen reisten und in der Startelf in Didavi, Josip Brekalo und Jeffrey Bruma drei Wechsel vornahmen. Die Leipziger diktierten das Geschehen, spielten oft aber zu ungenau. Nach einer Augustin-Hereingabe von links schob Lookman zur Führung ein. Sieben Minuten später traf Augustin selbst aus Nahdistanz, stand aber einen halben Meter im Abseits beim Werner-Pass. Fast im nächsten Angriff nutzte Werner dann aber einen kapitalen Abwehrpatzer von Felix Uduokhai, um aus vollen Lauf aus zwölf Metern zum 2:0 einzuschieben.



Nach dem Wechsel wurde der deutsche Vizemeister kalt erwischt. Eine Steffen-Flanke von links nahm Didavi direkt, der von Dayot Upamecano noch unglücklich direkt vor RB-Keeper Peter Gulacsi abgefälschte Ball rutschte ins Tor. Der Europa-League-Viertelfinalist schüttelte sich kurz. Nach einem zu kurzen Rückpass auf VfL-Keeper Koen Casteels war Werner (52.) hellwach. Beim fast schon verlorenen Zweikampf konnte er noch auf den freistehenden Lookman passen, der cool zum 3:1 einschob.

RB spielte sich plötzlich den ganzen Frust der letzten Wochen von der Seele. Selbst der Franzose Augustin, zuletzt mit einem Torerfolg am 25. Spieltag gegen Dortmund, traf in der 63. Minute nach Vorarbeit von Diego Demme aus 16 Metern ins linke untere Eck.

mit dpa-material