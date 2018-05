Osnabrück. TV-Planer: ARD und Sky Sport News HD zeigen das Halbfinale im DHB-Pokal live im TV und Stream. Die dritten Programme zeigen vier Spiele aus der 3. Liga live im Free-TV. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 5. Mai 2018.

Was läuft heute am Samstag, 5. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

3. Liga live im Free-TV und Live-Stream: 37. Spieltag live

Auf Eurosport ist am Samstag Motorradsport live im TV und Livestream zu sehen. Der Sportsender zeigt ab 9 Uhr die freien Trainings und die Qualifying zum Großen Preis von Spanien in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse live im Free-TV. Zudem läuft am Samstag auf Eurosport Radsport mit der Giro d'Italia live im TV und Stream. Dann ist die zweite Etappe live zu sehen, die über die 167 Kilometer lange Strecke von Haifa nach Tev Aviv führt. Am Abend überträgt Eurosport ab 20.30 Uhr zudem das Halbfinale bei der Snooker-WM live im TV und Live-Stream. Der kostenlose Stream kann auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden.

Die dritten Programme der ARD übertragen am Samstag vier Spiele aus der 3. Liga live im Free-TV und Live-Stream. Am vorletzten 37. Spieltag finden alle Spiele gleichzeitig um 13.30 Uhr statt. Unter anderem zeigt der NDR die Begegnung vom SV Meppen gegen Rot-Weiß Erfurt live im TV und Stream auf ndr.de. Eine Übersicht mit allen Live-Übertragungen aus der 3. Liga finden Sie am Ende des Artikels in der "Zur Sache"-Box.

DHB-Pokal live im TV und Live-Stream: Halbfinale live

Auf Sport1 sind am Samstag zwei Spiele bei der Eishockey-WM live im TV und Live-Stream zu sehen. Ab 12 Uhr zeigt Sport1 das Gruppenspiel von Norwegen gegen Lettland live und ab 20.10 Uhr ist das Duell von Dänemark gegen USA live zu sehen. Dazwischen läuft auf Sport1 unter anderem noch ab 18.30 Uhr Basketball mit dem BBL-Spiel von ALBA Berlin gegen EWE Baskets Oldenburg live im TV und Livestream. Es ist das erste Spiel der beiden Mannschaften im Playoff-Viertelfinale. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Stream.

Am Samstag findet zudem das Halbfinale im DHB-Pokal statt. In der ARD ist ab 15 Uhr das erste Halbfinale vom SC Magdeburg gegen Rhein-Neckar Löwen live im TV und Stream in der ARD-Mediathek zu sehen. Sky Sport News HD überträgt ab 17.30 Uhr das zweite Halbfinale vom TSV Hannover-Burgdorf gegen HSG Wetzlar live im Free-TV und Stream auf der SSNHD-Internetseite. Die Gewinner treffen am Sonntag im DHB-Pokal-Finale aufeinander. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



Anzeige Anzeige

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 5. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream: