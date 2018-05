Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Eishockey-WM mit Deutschland gegen Dänemark live im TV und Stream. Auf Eurosport ist das Halbfinale bei der Snooker-WM live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 4. Mai 2018.

Eishockey-WM live im TV und Live-Stream: Deutschland - Dänemark live

Auf Sportdeutschland.TV ist am Freitag Tennis mit den BMW Open live im Stream zu sehen. Ab 11 Uhr sind die Viertelfinals bei dem Tennis-Turnier in München im Livestream zu sehen. Eurosport überträgt derweil ab 12.45 Uhr Radsport live im Fernsehen. Dann ist die erste Etappe bei der Giro d'Italia live im TV und Stream auf eurosport.de zu sehen. Mit einem 9,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Jerusalem beginnt die Giro d'Italia.

Auf Sport1 läuft am Freitag die Eishockey-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream. Ab 16 Uhr ist zunächst das Gruppenspiel von USA gegen Kanada live zu sehen. Ab 20 Uhr überträgt Sport1 dann das erste Gruppenspiel von Deutschland gegen Dänemark live im TV und Live-Stream. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Sport1.

Auf Eurosport läuft zudem ab 23 Uhr der kicker.tv-Talk live im Free-TV und Stream. Zwei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison 2017/18 diskutieren die Experten in dem Fußball-Talk über den Abstiegskampf in der Bundesliga und die Diskussion um Martin Kind bei Hannover 96. Dazu ist Kind selbst im Studio sowie die Experten Valerien Ismael, Guido Schäfer, Christoph Ruf und Sebastian Wolff. Moderiert wird der Talk von Wolfgang Nadvornik. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Was läuft heute sonst im Fernsehen? Auf tv.noz.de finden Sie das komplette TV-Programm für heute und die kommenden Tage.



