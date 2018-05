Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt die Europa League mit Atlético Madrid gegen FC Arsenal live im TV und Stream. Auf Eurosport ist die Mannschafts-WM im Tischtennis live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 3. Mai 2018.

Was läuft heute am Donnerstag, 3. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Atlético Madrid - FC Arsenal live im TV und Live-Stream: Europa League live

Auf Eurosport ist am Donnerstag ab 10 Uhr Tischtennis live im TV und Livestream zu sehen. Der Sportsender zeigt das Viertelfinale der Damen bei der Mannschafts-WM in Halmstad live im Free-TV. Zudem läuft auf Eurosport ab 14 und 20 Uhr Snooker live im TV und Live-Stream. Dann sind die beiden Halbfinals bei der Snooker-Weltmeisterschaft in Sheffield live zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Sportdeutschland.TV zeigt am Donnerstag Tennis live im Stream. Ab 11 Uhr ist das Achtelfinale bei den BMW Open im Livestream zu sehen. Auf Sport1 läuft derweil die Europa League live im Free-TV. Ab 19 Uhr wird auf dem Sportsender auf das Halbfinale eingestimmt. Ab 21.05 Uhr ist das Halbfinal-Rückspiel von Atlético Madrid gegen FC Arsenal live im TV und Live-Stream auf sport1.de zu sehen. Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 3. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

