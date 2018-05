Madrid. Der FC Bayern droht zum fünften Mal in Folge gegen ein spanisches Team auszuscheiden - doch eine Tatsache macht Hoffnung.

Der Spanien-Fluch des FC Bayern München in der Champions League schien seit dem Viertelfinalerfolg gegen den FC Sevilla beendet. Doch nach der Heimpleite im Halbfinalhinspiel gegen Real Madrid droht dem deutschen Rekordmeister nun zum fünften Mal in Folge ein Ausscheiden gegen ein spanisches Team - zum vierten Mal gar im Halbfinale. Zwei mal warfen die Königlichen die Bayern raus (Halbfinale 2014, Viertelfinale 2017), jeweils einmal scheiterte München am FC Barcelona (Halbfinale 2015) und Atlético Madrid (Halbfinale 2016).

Am Dienstagabend (20.45 Uhr) muss das Team von Trainer Jupp Heynckes nun das 1:2 aus dem Hinspiel gegen das Star-Ensemble von Zinedine Zidane aufholen. Was angesichts dieser schwierigen Aufgabe im Vorfeld Hoffnung macht, ist der Trainer: Denn auch 2012 und 2013 mussten sich die Bayern jeweils im Halbfinale mit spanischen Topclubs messen – und kamen unter Heynckes weiter.

Glücksfaktor Heynckes

Nach einer Hinspiel-Niederlage im eigenen Stadion ist der FC Bayern im Europapokal bislang erst zwei Mal in die nächste Runde eingezogen. Die größte Wende gelang vor 30 Jahren im UEFA-Cup beim „Wunder von Mailand". Auf der Trainerbank damals: Jupp Heynckes. Nach einem 0:2 in München gewannen die Bayern im Achtelfinale das Rückspiel bei Inter Mailand mit 3:1 und kamen aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore weiter.

Von 1987 bis 1991 war Jupp Heynckes das erste Mal als Trainer beim FC Bayern angestellt. Neben ihm Uli Hoeneß, der auch schon damals Manager des Vereins war. Foto: imago/Pressefoto Baumann

In der ersten UEFA-Cup-Runde der Saison 1995/95 schaffte der deutsche Rekordmeister die Wende gegen Lokomotive Moskau. Nach einem 0:1 in München gelang auswärts ein 5:0-Erfolg.



In den vier weiteren Fällen gelang auswärts allerdings kein Happy End, auch nicht beim einzigen Mal in der Champions League. Vor einem Jahr verloren die Bayern im Viertelfinale das Hinspiel gegen Real Madrid ebenfalls mit 1:2. Im Rückspiel in Madrid erzwangen sie zwar eine Verlängerung, unterlagen dann aber mit 2:4.