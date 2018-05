Osnabrück. TV-Planer: Sport1 zeigt Frauenfußball mit Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV. Auf Sportdeutschland.TV läuft Tennis mit den BMW Open live im Stream. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Mittwoch, 2. Mai 2018.

Was läuft heute am Mittwoch, 2. Mai 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Frauenfußball live im TV und Live-Stream: Werder Bremen - VfL Wolfsburg live

Auf Eurosport läuft am Mittwoch ab 11 Uhr die Snooker-WM live im TV und Livestream. Dann wird das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Sheffield fortgeführt. Auf der Internetseite von Eurosport kann Snooker live im Stream gesehen werden. Sportdeutschland.TV zeigt derweil ab 11 Uhr Tennis mit den BMW Open live im Stream. Am Mittwoch findet der dritte Turniertag in München statt.

Auf Sport1 ist am Mittwoch Frauenfußball live im Free-TV zu sehen. Ab 16.55 Uhr zeigt der Sportsender die Bundesliga-Begegnung von Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg live im TV und Live-Stream auf sport1.de. Zudem läuft am Abend ab 20.15 Uhr der Fantalk zur Champions League live auf Sport1. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 2. Mai 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 11, 15.30 und 20 Uhr: "Snooker-WM live: Viertelfinale live (12. Tag)"

