Osnabrück. TV-Planer: Eurosport zeigt das Viertelfinale bei der Snooker-WM live im TV und Stream. Im ZDF ist die Champions League mit Real Madrid gegen FC Bayern live im Free-TV zu sehen. Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 1. Mai 2018.

Snooker-WM live im TV und Live-Stream: Viertelfinale live

Am Dienstag überträgt Eurosport das Viertelfinale bei der Snooker-Weltmeisterschaft live im TV und Livestream. Ab 11 Uhr ist das Viertelfinale bei der WM in Sheffield live auf dem Sportsender zu sehen. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport. Auf Sportdeutschland.TV ist derweil ab 11 Uhr Tennis mit den BMW Open live im Stream zu sehen. Der zweite Turniertag wird am Dienstag in München ausgetragen.

Im ZDF ist am Dienstag die Champions League live im Free-TV zu sehen. Ab 20.15 Uhr zeigt der öffentlich-rechtliche Sender das Halbfinal-Rückspiel von Real Madrid gegen Bayern München live im TV und Livestream, In der ZDF-Mediathek kann Real gegen FC Bayern live im Stream gesehen werden. Das Hinspiel verlor Bayern München vor einer Woche mit 1:2. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

