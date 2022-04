Dabei soll sich Sofien Chahed in seiner neuen Rolle wiederfinden. Denn der 23-jährige spielt in dieser Saison etwas offensiver, nachdem ihm Trainer Ramazan Yildirim auf die Zehnerposition beordert hat. „In der letzten Saison habe ich meistens defensiv auf der Sechs gespielt. Doch die Zehn ist für mich nicht so ungewohnt, wie viele denken. Bei Holstein Kiel und Hannover 96 habe ich dort schon Spiele gemacht“, berichtet der Deutsch-Tunesier. Dass er unter Maik Walpurgis eher als Ballverteiler vor der Abwehr gesehen wurde, machte ihm auch nichts aus. „Wichtiger war mir, dass ich im Zentrum spielen konnte. Eben da, wo ich viel am Spiel teilnehmen kann. Ob offensiv oder defensiv, ist letztlich egal. Ich fühle mich im Zentrum am wohlsten“.

Erleichtert ist Sofien Chahed, dass er nach seinem Mittelfußbruch, den er sich im März zuzog, wieder voll belastbar ist. „Das war schon eine lange Leidenszeit. Vor allen Dingen die beiden Relegationsspiele gegen Leipzig waren hart für mich. Ich habe da zwar auch gespielt, war aber doch noch nicht so weit, wie ich es mir erhofft hatte“, so der 1,75 Meter große Spielmacher, der immerhin auf 25 Saisonspiele in der abgelaufenen Saison zurückblickt. Seine Mannschaft sieht er in dieser Spielzeit besser aufgestellt als in der Meistersaison. „Vom Kader her sind wir sicher besser. Wir haben mit Amir Shapourzadeh, Kevin Freiberger, Henning Grieneisen absolute Leistungsträger behalten und mit Leuten wie Fabian Montabell oder Christian Groß noch sehr gute dazugekommen. So verfügen wir vor allem in der Breite fußballerisch über eine hohe Qualität. Wir müssen das nur in jedem Spiel abrufen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber das muss unser Anspruch sein“, sagt der in Hannover geborene Profi.

Doch nicht nur die eigene Stärke beschäftigt den Mann mit dem starken Rechtsfuß. Insgesamt sei die Regionalliga West noch stärker geworden, meint er: „Die Konkurrenz hat definitiv aufgeholt. Man sieht ja, wie die anderen Teams aufgerüstet haben. Dagegen muss man sich erst mal behaupten. Aber wir bauen auf unsere Heimstärke, und auswärts müssen wir eben noch zulegen.“

Mit seiner persönlichen Bilanz kann er ganz gut leben. Er hat noch keines der vier Spiele verpasst. Zum Auftakt gegen Siegen steuerte er eine Torvorlage bei, und gegen Wiedenbrück traf er selbst zum 3:1. „Den Start konnten wir so eigentlich nicht erwarten. Aber wir sind froh, dass es von den Ergebnissen her gut hingehauen hat. Nun wollen wir weitermachen, uns oben in der Tabelle festsetzen.“ Und das soll am besten gleich gegen die Düsseldorfer Fortuna in die Tat umgesetzt werden. Mit einem offensiven Sofien Chahed im zentralen Mittelfeld.