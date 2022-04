Voller Einsatz ist gegen Uerdingen gefragt, so wie hier von Exauce Andzouana in Wegberg. FOTO: Fotostand / van der Velden SFL am Mittwoch gegen Uerdingen Lottes Trainer: In dieser Liga kann niemand Pflichtsiege einfordern Von Christian Detloff | 05.04.2022, 14:06 Uhr

Am Samstag auf der Rückfahrt nach dem bitteren 0:1 beim FC Wegberg-Beeck herrschte beim Trainer der Sportfreunde Lotte noch der Frust vor. Am Sonntagvormittag nach dem Videostudium blickte Tim Wendel-Eichholz bereits wieder optimistisch auf das Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den KFC Uerdingen.