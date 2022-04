Kehren Mannschaft und Fans in dieser Saison noch einmal ins Stadion am Lotter Kreuz zurück? FOTO: Michael Gründel Rödinghausener Heimspiel gefährdet Kommt RW Essen in dieser Saison noch einmal ans Lotter Kreuz? Von Christoph Schillingmann | 27.04.2022, 15:14 Uhr

In der Fußball-Regionalliga empfängt der SV Rödinghausen am Samstag, 7. Mai 2022, um 14 Uhr Rot-Weiss Essen eigentlich im heimischen Wiehenstadion. Es könnte aber auch sein, dass das Duell in der Heimstätte der bereits abgestiegenen Sportfreunde Lotte ausgetragen wird.