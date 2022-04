Und Manfred Körber muss es wissen. Denn in Sachen Fußball kennt sich der Chef einer Allianz Generalvertretung bestens aus. Zumal er auch in den Stadien der Bundesliga häufiger Gast ist und entsprechend viel gesehen hat. Schließlich hat die Allianz Deutschland als Namensgeber der Münchener Arena auch dort eine komfortable und exklusive Loge.

Doch nicht nur dort kennt sich Körber aus. Auch in den Stadionlogen von Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg, in Osnabrück und jetzt eben auch bei den Sportfreunden Lotte. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum sich die Allianz als größter Versicherungskonzern Europas nun ausgerechnet bei einem Viertligisten engagiert.

„Dazu muss ich sagen, dass wir immer unser Basisgeschäft pflegen und nicht abgehoben sind“, erklärt Körber, der die regionale Verbundenheit unterstreicht. „Man kann die Bundesliga mit der Regionalliga natürlich nicht vergleichen. Das sind schon komplett andere Welten. Ich mag aber hier die freundliche Atmosphäre und denke, dass Lotte als erfolgreicher Verein diese Unterstützung verdient hat.“

Wie alle anderen Sponsoren will auch Körber sein Netzwerk erweitern. Und das funktioniert, wie er sagt. „Ich treffe dort beim Fußball die Entscheidungsträger in relativ entspannter Atmosphäre. Natürlich sind auch Emotionen dabei – das ist insgesamt schon reizvoll.“ Und so werden abseits des grünen Rasens fleißig Visitenkarten und Geschäftstermine ausgetauscht und vereinbart. Es ist eben eine anregende Atmosphäre, wie sie ein schlichtes Büro in einem Geschäftsgebäude niemals bieten kann.

Die Begeisterung über die Sportfreunde Lotte hielt sich gegen die Düsseldorfer Fortuna allerdings erst in Grenzen. Lediglich beim Führungstreffer kurz nach der Halbzeitpause durch Tim Gorschlüter flackerte sie auf. „Das hat er super gemacht, und das Tor ist auch zur richtigen Zeit gefallen. Man sieht, dass die Mannschaft vom Trainer richtig eingestellt wurde. Jeder läuft viel und ist hoch motiviert bis in die Haarspitzen.“

Aufkeimende Hoffnung auf einen Ausbau der Führung wurde jedoch enttäuscht. Stattdessen kamen die Düsseldorfer besser ins Spiel, was Körber gar nicht gefallen mochte. „Was macht Lotte denn da jetzt in der Abwehr? Das hätte schon der Ausgleich sein können. Jetzt müssen wir bis zum Ende wohl um den knappen Sieg zittern“, prophezeite er bei einer der vergebenen Gästechancen. Und als das 1:1 dann tatsächlich fiel, war Manfred Körber entsprechend bedient. „Oh nein, das kann doch nicht wahr sein! Aber da haben sie selbst Schuld. Lotte hätte für die Vorentscheidung sorgen müssen.“