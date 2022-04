Nach einem frühen Dämpfer zum 0:1 drehte der Meister der letzten Saison das Spiel und kam durch die Tore von Amir Shapourzadeh und Aleksandar Kotuljac in der zweiten Hälfte zu einem verdienten Erfolg. Auch am sechsten Spieltag blieb Lotte in der starken Westklasse unbesiegt.

Eine frühe Unachtsamkeit, und schon lag Lotte nach neun Minuten zurück. Die Führung der Aachener war vermeidbar. Sascha Marquet kam nach einer Ecke frei zum Kopfball. Diese Einladung zur Führung nahm die Alemannia dankend an. Der ehemalige Aachener Sascha Herröder sah dabei nicht so gut aus. Der Abwerhchef hatte sich aber im Vorfeld der Partie als guter Prophet bewiesen. „Der Tivoli ist keine uneinnehmbare Festung mehr“, hatte Herröder gesagt - und behielt Recht.

„Das war der Lohn der Arbeit. Wir wollten in diesem tollen Stadion, in dieser tollen Atmosphäre unbedingt drei Punkte holen. Wir sind sehr selbstbewusst als Tabellenführer angereist. Die 90 Minuten haben gezeigt, dass wir die bessere Spielanlage hatten“, resümierte Lottes Trainer Yildirim und sprach von einem dummen Fehler, der zum 0:1 führte. Als Gerrit Nauber hinter dem Tor behandelt wurde, nutzte die Alemannia die Freiräume. Nauber hat sich möglicherweise schwerer verletzt am Knie. Eine Diagnose wollte Yildirim nicht stellen. Nur: Das Knie sei angeschwollen gewesen. Sofien Chahed, der ebenfalls ausgewechselt wurde, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. „Wir mussten uns gegen die Leidenschaft der Aachener durchsetzen. Ich bin froh, dass wir die Ruhe bewahrt haben. Die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet und sich den Sieg verdient“, meinte Yildirim.

Aachens Coach Peter Schubert fasste zusammen: „Wir haben mit sehr viel Willen gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir hoch verteidigt, dass mir das eine oder andere mal das Herz in die Hose gerutscht ist. Es gab einige strittige Situationen im Strafraum. In der zweiten Halbzeit waren bei uns noch nicht alle Spieler mit dem Kopf dabei, und das führte zum Ausgleich. Dann kam eine Phase, wo wir zeigen wollten, wir sind noch da, haben aber jegliche Organisation aufgegeben. Wir sind noch in einige prekäre Situationen geraten. Dann war das Spiel wieder ausgeglichen, und dennoch sind wir wieder ausgekontert worden. Wir haben uns in der Summe zu naiv angestellt. Ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Sie hat mit viel Leidenschaft gespielt“, kommentierte Schubert.

In der ersten Viertelstunde war der frühere Europacup-Teilnehmer überlegen, dann hatten sich die Sportfreunde sortiert und gestalteten das Spiel offen. Großartige Möglichkeiten erarbeitete sich der Spitzenreiter der Regionalliga West in der ersten Hälfte nicht. Da musste mehr kommen, und es kam mehr. „Wir haben in der Pause alles besprochen und gewusst, dass wir eine Lösung finden können“, meinte Yildirim. Pech, dass Gerrit Nauber verletzt ausgewechselt werden musste. Er verhinderte das 0:2, als er vor seiner Auswechslung auf der Linie rettete.

Nicht zu glauben. Amir Shapourzadeh, der den Ausgleich erzielte, dribbelte die gesamte Abwehr der Aachener aus, aber auf der Linie wurde sein Schuss geblockt. Das hätte das 2:1 sein können. Und dann kam der große Auftritt des Mittelstürmers, der sich als Flügelspieler betätigte. Aleksandar Kotuljac lief und lief auf der linken Seite allen Aachenern davon, und als alle mit einer Hereingabe in die Mitte rechneten, schlenzte „Kotte“ den Ball ins Tor. Zauberhaft. In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Dominik Ernst das 3:1 auf dem Fuss. Doch der Aachener Keeper Frederic Löhe verkürzte den Winkel und entschärfte die Chance der Sportfreunde, die das Spiel in der zweiten Hälfte weitgehend im Griff hatten.